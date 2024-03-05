Пользователи Facebook и Instagram сообщили о масштабных сбоях

Пользователи соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещены в РФ) по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе приложений. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Так, проблемы в работе начались около 18:17 мск. Больше всего жалоб поступило из США — 125 тыс. и 17 тыс. на Facebook и Instagram соответственно.

Сообщения о сбоях были зафиксированы в том числе в Великобритании, Италии, Германии и других странах. Большая часть пользователей Facebook жалуется на проблемы при авторизации в соцсети. Помимо этого, неполадки возникают в работе самого приложения и веб-сайта. В Instagram плохо отображается новостная лента.

Ранее, 27 февраля, на сбой в работе Telegram пожаловались пользователи. У них возникли проблемы с отправкой сообщений, загрузкой чатов и каналов. Downdetector также сообщил о сбоях в других сервисах, в том числе в социальной сети VK, видеохостинге YouTube и мессенджере WhatsApp.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что сбой произошел из-за проверки Роскомнадзора. По его словам, в Роскомнадзоре пытались найти уязвимые места, которые в будущем могут привести к разблокировке запрещенных в России сервисов и платформ.