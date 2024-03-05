Путин по видеосвязи принял участие в открытии трех предприятий АПК

Президент России Владимир Путин 5 марта по видеосвязи принял участие в открытии трех агропромышленных предприятий.

«В трех регионах сегодня открываются новые предприятия по производству продуктов питания, по производству удобрений, по производству компонентов для перерабатывающей промышленности. Мы в последние годы немало сделали, для того чтобы все эти направления агропромышленного комплекса развивались активно. И эти усилия приносят зримый результат», — сказал он на церемонии открытия в Ставропольском крае.

В Алексеевке Белгородской области был введен в эксплуатацию завод глубокой переработки масличных культур совокупной мощностью 5 тыс. т в год. Предприятие нацелено на замещение импорта высококачественных пищевых ингредиентов для производства функционального спортивного питания. Капитальные вложения в проект составили 3,5 млрд рублей.

В Волхове Ленинградской области был открыт завод по производству аммофоса и водорастворимых удобрений. Он сможет производить до 800 тыс. т серной кислоты в год. Также была запущена утилизационная теплоэлектроцентраль с энергоустановкой, чтобы завод на 85% был обеспечен собственной генерацией. Помимо этого, было запущено производство особо чистого водорастворимого аммофоса для капельного полива, гидропоники и тепличного производства. Объем выпуска достигнет 46 тыс. т.

В Рузаевке в Мордовии начал работу завод по первичной и последующей переработке мясной продукции. Он будет выпускать до 12 тыс. т мясоколбасной продукции в год.

Ранее в этот день Путин заявил, что зависимости в сфере агропромышленного комплекса фактически не существует. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности.

Российский лидер прибыл с визитом в Ставропольский край ранее в этот день. Сообщалось, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства региона. Кроме того, президент провел встречу с главой региона Владимиром Владимировым.