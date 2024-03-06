Насолить дракону: Индия может помешать поставкам нефти в Китай

Нью-Дели откроет новую база индийских ВМС на пути следования нефтяных танкеров в Малаккский пролив. Власти поясняют, что цель этого — укрепление инфраструктуры безопасности в стратегически важном районе. Однако, как пишут СМИ в Гонконге, это может влиять на нефтеперевозки через Индийский океан в Китай. Действительно ли такое решение стало ответом Индии на прокитайскую переориентацию Мальдивских островов, разбирались «Известия».

Индия укрепляет позиции

6 марта на острове Лакшадвип откроется новая база индийских ВМС Jatayu, вторая после Dweeprakshak на Каваратти, расположенная от нее в 258 км. Как пишет The Economic Times, это позволит «улучшить оперативный потенциал ВМС и расширит их возможности в регионе, особенно в отношении операций по борьбе с пиратством и наркотиками».

Представители индийских властей отмечают, что Миникой — самый южный остров Лакшадвипа, находящийся на пересечении жизненно важных морских коммуникаций на пути танкеров из Аденского залива и Ормузского пролива в Малаккский пролив.

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Помимо этого, там планируется также построить аэродром двойного назначения — для приема как гражданских, так и военных самолетов. В публикации отмечается, что индийские ВМС стремятся использовать «преимущества географического расположения Индии для укрепления морских позиций».

Ответ Мальдивам

На самом деле это означает, что Индия, соперничающая с Китаем за влияние в Азии, теперь будет способна влиять на нефтеперевозки через Индийский залив, пишет The South China Morning Post. Как полагает издание, это стало ответом на то, что ориентирующийся в большей степени на Китай новый президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу выступил с новыми жесткими заявлениями в адрес Дели, потребовав до 15 марта убрать из страны индийских военных.

Мальдивский лидер объясняет свои действия необходимостью «сохранения национального суверенитета», угрозу которому он видит в тесных связях с Индией. О полном разрыве с Нью-Дели речи не идет. Не исключено, что индийских военных специалистов заменят гражданские. Однако в Индии показали, что не оставили без внимания действия Мале, переориентировавшегося на Пекин.

В последнее время индийские власти уделяют больше внимания островам Лакшадвип, расположенным в Аравийском море. В январе местные СМИ облетели фотографии, на которых премьер-министр Индии Нарендра Моди пробует нырять с маской и трубкой во время своего визита на острова.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: соцсети

«Для тех, кто хочет почувствовать в себе искателя приключений, Лакшадвип должен быть в вашем списке. Во время моего пребывания я также попробовал заняться сноркелингом — какой это был волнующий опыт», — написал он в своих соцсетях.

Глава индийского правительства также добавил, что хотя Лакшадвип, на котором преобладают мусульмане, «маленький по размеру, у него большое сердце».

«В дополнение к живописной красоте спокойствие Лакшадвипа также завораживает. Это дало мне возможность поразмыслить о том, как еще усерднее работать на благо 140 млн индийцев», — пояснил он.

Премьер таким жестом хотел показать Мальдивам, что они переусердствовали в сближении с КНР. Также он дал понять индийцам, которые наряду с россиянами составляют основную массу туристов на Мальдивах, что теперь можно отдыхать и на своих пляжах, которые ничуть не хуже соседних.

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Потенциальная угроза для Китая

Доктор политических наук из Анкарского центра исследований кризисных ситуаций и политики Сейедмохаммад Сейеди Асл отметил, что Малаккский пролив — самый короткий путь доставки товаров между Дальним Востоком и Индийским океаном, поэтому архипелаг Лакшадвип на пути к проливу занимает особое стратегическое положение.

«Проливы, имеющие геополитическую и стратегическую важность, являются предметом региональной и глобальной конкуренции. Поэтому игроки, управляющие проливами, используют их как инструмент внешней политики. Через Малаккский пролив проходит примерно 60% мирового морского транспорта, 25% нефти, которую из стран Ближнего Востока доставляют в Азию», — отметил он, добавив, что многие страны региона, включая Китай, зависят от этой водной артерии.

По словам политолога, между Китаем и Индией развернулось серьезное соперничество, более известное как «дилемма Малакки». «Из-за растущего интереса Китая к Индийскому океану и его влияния в регионе Индия начала принимать меры для сбалансирования Китая и расширения своего влияния от восточного побережья до Малаккского пролива. Индия движется на запад, а именно на пролив, чтобы бросить вызов морским интересам Китая, придающего большее значение Малаккскому проливу», — считает эксперт.

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Специалист добавил, что некоторые аналитики видят в Нью-Дели потенциальную угрозу для Пекина. «В случае возможной войны между двумя региональными державами Индия может помешать Китаю импортировать сырье и другие ресурсы через Малаккский пролив. Существует вероятность того, что регион превратится в один из основных очагов возникновения конфликтов», — подытожил эксперт.

Другие задачи

Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Куприянов в беседе с «Известиями» отметил, что действия Индии никак не могут помешать доставке нефти из ближневосточных стран в Китай.

— Потому что само по себе наличие базы никак не препятствует тому, что по проливу проходят торговые суда. У них уже есть свое военное присутствие на Лакшадвипе, более того, у них есть там аэродромы, система радарных станций. Это просто такая новая индийская концепция развития территорий. Когда создается военная база, появляется инфраструктура, вокруг нее заодно создается и туристическая инфраструктура, — пояснил индолог.

По словам политолога, параллельно с еще одной базой из Лакшадвипа будут пытаться сделать туристический курорт мирового уровня, который бы стал индийскими Мальдивами.

— С точки зрения индийского руководства, индийских военных, это дополнительное укрепление позиций в западной части Индийского океана, потому что там активно наращивают свое присутствие флоты других государств: США, Франции, Великобритании. А поскольку Индия претендует на то, что она является ведущей морской державой в Индийском океане, она имеет определенные обязательства, среди которых в том числе и борьба с морским пиратством в западной части региона, — подчеркнул специалист.

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Эксперт добавил, что сейчас морское пиратство всё больше дает о себе знать.

— Сомалийские пираты оживились, и хуситы стреляют по кораблям, так что для индийцев увеличить свое присутствие — святое дело. У китайцев там одна военная база, несколько торговых терминалов. Военное присутствие обычно ограничивается дежурством 3–4 подводных лодок, в лучшем случае до шести надводных судов и, как правило, парой судов снабжения. Это гораздо меньше того, что могут в любой момент выставить индийцы, — подытожил аналитик.

Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов в разговоре с «Известиями» отметил, что для Нью-Дели Китай — важный соперник, который занимает серьезное место в индийской политической доктрине.

— Пекин обращает на Нью-Дели меньше внимания, чем Нью-Дели на Пекин. Индия винит КНР во многих своих проблемах экономических и даже военных, поэтому страна укрепляет обороноспособность. Но это не является ответом на мальдивскую ситуацию, потому что Китай усилил свое влияние и на Шри-Ланку, но никакого ответа со стороны Нью-Дели не последовало, — пояснил китаист.

Политолог добавил, что основные поставщики нефти для Китая — Саудовская Аравия, Россия и некоторые страны Африки.

— Индия при всем желании не может перекрыть эти поставки, я думаю, что она и не будет этого делать. Нью-Дели не хочет обострять свои отношения с Пекином в плане блокировки каких-то грузов и т.д. Тут во многом вопрос имиджевый, поскольку Индия хочет показать, что она самостоятельный военный, политический игрок, и тем самым заинтересовать других партнеров — США и Россию. Так что это скорее не столько вопрос военного противостояния, сколько война политических нарративов, — резюмировал специалист.