Эксперты оценили падение турецкой лиры и рассказали о последствиях

В ходе торгов на Московской бирже курс турецкой лиры впервые в истории опустился ниже отметки в 2,9 рубля, следует из данных сайта площадки. Опрошенные «Известиями» эксперты 5 марта объяснили, что такое ослабление связано с высоким уровнем инфляции в Турции.

«В экономике Турции есть ряд факторов, которые фундаментально приводят к падению курса лиры. Это устойчивый внешнеторговый дефицит, политика властей к повышению внутренних цен на топливо в стране, постоянное повышение зарплат госслужащим, МРОТ и пенсий, а также повышение коммунальных тарифов. Это приводит к тому, что в стране сохраняется высокая инфляция, а политика Центробанка (ЦБ) Турции по повышению ставок не приводит к значимому монетарному эффекту», — сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Инфляция в стране остается высокой, несмотря на высокую ставку ЦБ (45% годовых). Ее годовой уровень поднялся до 67,07% в феврале.

Потавин обратил внимание на то, что в это же самое время курс рубля несколько укрепляется относительно курса доллара. В итоге курс лиры к доллару с начала года потерял уже 7,28%, в то время как курс рубля к доллару ослаб за это же время лишь на 0,6%. По его словам, отсюда следует слабость лиры к российской нацвалюте.

«Что касается туристического бизнеса, то такое снижение курса национальной валюты для российских граждан с одной стороны выгодно, так как за то же количество рублей отдыхающий получает больше лир, но с другой стороны, цены на турецкие отели и услуги в лирах также выросли», — добавил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

По его словам, дальнейшая динамика курса лиры полностью зависит от действий по ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ Турции.

«Дело в том, что 31 марта в этой стране пройдут общенациональные местные выборы, и ряд экспертов прогнозируют ужесточение ДКП (денежно-кредитной политики. — Ред.) после отчетной даты в связи с усиливающимся ценовым давлением на турецкую лиру и внутренним спросом, хотя сам ЦБ считает текущую ключевую ставку в 45% достаточной для снижения инфляционных процессов», — отметил Вавилов.

В свою очередь, Потавин предположил, что, возможно, постепенная нормализация внешней торговли и высокие кредитные ставки ЦБ всё-таки дадут позитивный эффект и по итогам 2024 года курс турецкой лиры покажет не столь значительное ослабление, как это было в 2023 году (58,5%).

«Мы ожидаем девальвации курса лиры к доллару в этом году на 35–40%, а значит пара USD/TRY может достичь отметки 40. Что касается, курс рубля к лире, то мы ждем новой фазы ослабления рубля во второй половине 2024 года, поэтому снижения TRY/RUB можно ждать в район 2,1 [рубля]», — заключил аналитик.

Ранее, 25 января, сообщалось, что комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции принял решение о повышении учетной ставки на 250 базисных пунктов, до 45%. Регулятор отметил, что в декабре 2023 года общая инфляция выросла в соответствии с прогнозом, однако существующий уровень внутреннего спроса, устойчивость инфляции в сфере услуг и геополитические риски продолжили оказывать инфляционное давление.