Центробанк Турции повысил учетную ставку до 45%

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка (ЦБ) Турции 25 января принял решение о повышении учетной ставки на 250 базисных пунктов, до 45%. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

В турецком ЦБ отметили, что в декабре 2023 года общая инфляция выросла в соответствии с прогнозом. Однако существующий уровень внутреннего спроса, устойчивость инфляции в сфере услуг и геополитические риски продолжили оказывать инфляционное давление.

«По оценкам комитета, текущий уровень учетной ставки будет сохраняться до тех пор, пока не произойдет существенного снижения тренда ежемесячной инфляции и пока инфляционные ожидания не достигнут прогнозируемого диапазона», — уточнили в регуляторе.

Ранее, 21 декабря, турецкий Центральный банк повысил учетную ставку до 42,5%. Как рассказала «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, это решение несло в себе как плюсы, так и минусы. Негативным последствием повышения ставки является торможение экономического роста, позитивным — сдерживание роста инфляции, отметила эксперт.