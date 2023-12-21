Аналитик рассказала о последствиях повышения ЦБ Турции учетной ставки до 42,5%

Для экономики Турции, как и любой другой страны, повышение процентных ставок несет и плюсы, и минусы, рассказала «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, недостатком является то, что такое решение ведет к торможению экономического роста.

Турецкий центральный банк 21 декабря повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов, до 42,5%, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Минусом является торможение экономического роста. Правительство Турции уже снизило официальный прогноз по росту ВВП страны в 2023 году с 5 до 4%, однако, для сравнения, экономика еврозоны в 2023 году покажет куда более слабые темпы роста — всего на 0,8%, по прогнозам Еврокомиссии. Таким образом, нельзя сказать, что столь резкое повышение учетной ставки центральным банком Турции в этом году оказало пагубное влияние на экономику этой страны», — объяснила эксперт.

При этом, по ее словам, плюсом таких действий регулятора для экономики является сдерживание роста инфляции. И хотя население Турции пока не сильно ощущает, что годовая инфляция в ноябре оказалась чуть ниже прогноза консенсуса аналитиков, но она достигла 62% вместо ожидаемых аналитиками 63%, а рост цен на продукты питания в ноябре в годовом выражении стал минимальным за последние четыре месяца, рассказала аналитик.

«Несмотря на то, что снижение инфляции в Турции не происходит резко, рост цен всё-таки замедляется. Напомним, что ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.) для того, чтобы сбить инфляцию, повышала процентные ставки почти два года и, более того, на целевой уровень в 2% в год инфляция в США так и не вышла, хотя приблизилась к этому уровню. Так что, учитывая мировой опыт, можно сказать, что экономику Турции ждет небыстрый и непростой путь борьбы с инфляцией, но хотя бы небольшие шаги в направлении снижения инфляции уже предприняты», — заключила Мильчакова.

Ранее, 23 ноября, турецкий центробанк повысил ставку с 35 до 40%. Регулятор отметил, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока это будет необходимо для обеспечения устойчивой ценовой стабильности.