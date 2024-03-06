Время отбирать камни: ювелиров оштрафуют на 100 тыс. за отказ от проверок

Ювелирные компании хотят штрафовать до 100 тыс. рублей за отказ от проверок. Такой проект поправок в КоАП внесло правительство. Сейчас игроки рынка мешают проведению трети проверок, но ответственность для них минимальная, указали в Пробирной палате. Ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий составляет около 50 млрд рублей, что ведет к выпадающим из бюджета доходам. Впрочем, представители бизнеса убеждены, что ужесточение наказания — излишняя мера: компаниям и так приходится вносить данные в государственную информационную систему, иначе они не смогут поставить клеймо на изделие.

Власти вводят новые штрафы для ювелирной отрасли

Ювелирные компании, которые не выполнят требования сотрудников Федеральной пробирной палаты или помешают их работе, могут быть оштрафованы на 80–100 тыс. рублей. Законопроект с такими поправками в Кодекс об административных правонарушениях (есть у «Известий») правительство внесло в Госдуму. Штрафы для должностных лиц могут составить от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Это в 10–15 раз больше, чем сейчас.

Федеральная пробирная палата проводит плановые и внеплановые проверки ювелиров и профилактические мероприятия. Также она постоянно контролирует аффинажные организации. Под надзор подпадают все магазины, в том числе комиссионные и онлайн-площадки, торгующие ювелирными изделиями.

План контрольных мероприятий ежегодно утверждает Генпрокуратура. Пробирная палата может инициировать документарную проверку, инспекционный визит (во время него визуально осматривают изделия и опрашивают сотрудников), а также выездную проверку, она носит более длительный и комплексный характер.

В Пробирной палате «Известиям» сообщили, что треть проверок невозможно провести из-за воспрепятствования, а ответственность за это минимальная: до 1 тыс. рублей для граждан и до 4 тыс. рублей для должностных лиц.

Из-за того что некоторые компании, осуществляющие операции с драгметаллами, камнями и изделиями из них, нарушают законодательство, растет нелегальный оборот ювелирной продукции и увеличиваются выпадающие доходы федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке. Основные причины роста числа правонарушений — это прежде всего высокая доходность незаконной деятельности и относительно низкий размер штрафов, сказано в документе.

«Сложившаяся ситуация <...> приводит к снижению конкурентоспособности ювелирной продукции, произведенной добросовестными участниками рынка», — подчеркивается там.

Также в законопроекте предлагается наделить сотрудников Пробирной палаты возможностью составлять протоколы об административных правонарушениях «для полноты осуществления надзора».

«Известия» направили запрос в правительство, там порекомендовали обратиться в Минфин. В ведомстве оперативно на вопросы редакции на ответили. Ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий составляет порядка 50 млрд рублей, оценивал ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Как ужесточают контроль за ювелирами

В последнее время Минфин предложил сразу несколько законодательных инициатив по ужесточению контроля за ювелирами.

Как писали ранее «Известия», ведомство намерено дать возможность Федеральной пробирной палате проводить внеплановые проверки участников рынка в тех случаях, если продукция компании изымалась в ходе оперативно-разыскной деятельности. Это нужно, чтобы бороться с ростом нелегальной продукции, отмечали в Минфине.

Кроме того, с 1 сентября 2024-го банки должны будут вносить все данные о поступлении и продаже бриллиантов в ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них). До этой даты финансовые организации обязаны представить сведения об имеющихся у них обработанных алмазах.

Такие меры нужны, чтобы систематизировать контроль за рынком драгоценностей, пояснил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко. Нововведения позволят «обелить» рынок и повысить фискальные поступления.

Однако в бизнес-сообществе считают, что дальнейшее ужесточение контроля за ювелирным рынком — избыточная мера. Легально работающие структуры и так полностью законопослушны, уверен исполнительный директор комитета «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам Владимир Збойков.

Он также рассказал, что изначально предлагаемый законопроектом размер штрафов за препятствование проверкам для юрлиц был в размере 150–250 тыс. рублей, но власти учли предложение «Деловой России» о снижении его размера.

По словам Владимира Збойкова, во время проверок Пробирная палата может запросить документы, подтверждающие ту информацию, которую компания уже внесла в ДМДК. При этом, если изделия на самом деле отсутствуют или они фальшивые, информацию о них невозможно добавить в государственную базу, а следовательно, в дальнейшем нанести пробирное клеймо и маркировку на ярлык, отметил он.

«Известия» направили запрос крупнейшим ювелирным сетям об их отношении к инициативе.

— Проверки Пробирной палаты для ювелирного ритейла — это рутина, не представляющая для работающих в правовом поле магазинов никаких проблем, — заверил СЕО Sokolov Николай Поляков.

Он рассказал, что регулятор выборочно проверяет пробы на изделиях и достоверность информации на бирках. И препятствовать этому процессу для законопослушного бизнеса нет никакого резона.