Der Spiegel узнал о намерении Писториуса вернуть обязательную военную службу в ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус намерен вернуть в стране обязательную военную службу. Об этом 5 марта написал журнал Der Spiegel.

По данным издания, Писториус поручил оборонному ведомству «к 1 апреля представить варианты модели немецкой военной службы, которая внесет масштабируемый, адаптированный к угрозам вклад в национальную устойчивость».

Согласно внутреннему документу, попавшему в распоряжение Der Spiegel, Писториус намерен представить свое собственное предложение по модели обязательной военной службы до федеральных выборов в сентябре 2025 года. Отделу политики поручено подготовить соответствующий документ к 1 апреля.

«Федеральный министр намерен принять политическое решение об обязательной военной службе до конца этого законодательного периода», — говорится во введении к рабочему приказу.

Отмечается, что Писториуса интересует модель воинской повинности в Швеции, где все выпускники школ проходят медосмотр, после чего армия проводит специальный отбор мужчин и женщин, которые подходят для службы в армии. В последние годы Швеции удается таким образом набрать достаточное количество добровольцев для вооруженных сил.

При этом Der Spiegel сообщил, что в Германии вряд ли возможно реализовать эту модель в точности. Если перенести эту модель в Германию, то бундесверу пришлось бы ежегодно готовить 40 тыс. призывников. Для этого у армии не хватает казарм и инструкторов. По словам Писториуса, реалистичным был бы набор 3 тыс. или 4 тыс. призывников.

Позднее в этот же день Писториус заявил газете Tagesspiegel, что не призывал к быстрому введению военной службы в Германии. По его словам, «дебаты только начинаются».

Ранее, 19 января, правительство Швеции сообщило о возобновлении гражданской службы по призыву. Жители страны могут быть зачислены и призваны на переподготовку с выполнением гражданской службы после прохождения подготовки для работы в городской спасательной службе и сфере электроснабжения.