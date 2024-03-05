Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

Der Spiegel узнал о намерении Писториуса вернуть обязательную военную службу в ФРГ

0
Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Германии Борис Писториус намерен вернуть в стране обязательную военную службу. Об этом 5 марта написал журнал Der Spiegel.

По данным издания, Писториус поручил оборонному ведомству «к 1 апреля представить варианты модели немецкой военной службы, которая внесет масштабируемый, адаптированный к угрозам вклад в национальную устойчивость».

Согласно внутреннему документу, попавшему в распоряжение Der Spiegel, Писториус намерен представить свое собственное предложение по модели обязательной военной службы до федеральных выборов в сентябре 2025 года. Отделу политики поручено подготовить соответствующий документ к 1 апреля.

«Федеральный министр намерен принять политическое решение об обязательной военной службе до конца этого законодательного периода», — говорится во введении к рабочему приказу.

Отмечается, что Писториуса интересует модель воинской повинности в Швеции, где все выпускники школ проходят медосмотр, после чего армия проводит специальный отбор мужчин и женщин, которые подходят для службы в армии. В последние годы Швеции удается таким образом набрать достаточное количество добровольцев для вооруженных сил.

При этом Der Spiegel сообщил, что в Германии вряд ли возможно реализовать эту модель в точности. Если перенести эту модель в Германию, то бундесверу пришлось бы ежегодно готовить 40 тыс. призывников. Для этого у армии не хватает казарм и инструкторов. По словам Писториуса, реалистичным был бы набор 3 тыс. или 4 тыс. призывников.

Позднее в этот же день Писториус заявил газете Tagesspiegel, что не призывал к быстрому введению военной службы в Германии. По его словам, «дебаты только начинаются».

Вся прибалтийская рать: для чего Литве реформа армейского призыва
Вильнюс отменит отсрочки для студентов вузов

Ранее, 19 января, правительство Швеции сообщило о возобновлении гражданской службы по призыву. Жители страны могут быть зачислены и призваны на переподготовку с выполнением гражданской службы после прохождения подготовки для работы в городской спасательной службе и сфере электроснабжения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024