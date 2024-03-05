Хабиб Нурмагомедов впервые поделился эмоциями от боя с Макгрегором

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал большое интервью для VK Видео. Съемки прошли в республике Дагестан. Комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев отправились вместе с командой VK к берегам Каспийского моря, где провели со знаменитым бойцом два дня.

Нурмагомедов рассказал о ярких моментах карьеры в UFC. В том числе, боец впервые откровенно поделился эмоциями от боя с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

«Думаю, что он (Конор Макгрегор. — Ред.) и я, мы знали, на что мы идем оба, это не просто, когда ты там на улице кого-то встретил и начинаешь его душить. Это один из лучших бойцов мира. За полгода нам назначили бой, и мы выходим и выясняем, кто лучше», — вспоминает боец о своем поединке с ирландцем.

Также Нурмагомедов рассказал, что во время боя с Макгрегором они постоянно общались.

«Говорил, где-то что-то на камеру попало, что-то не попало. Общение было. <...> У меня в голове было, что, когда всё закончится, мы за кулисами продолжим <...>. Но он крикнул, я подошел, он потом еще что-то там крикнул, дальше уже у меня прерывается», — поделился воспоминаниями он.

Также он ответил на вопрос, отпустил бы он Макгрегора, если бы не было судьи, когда уже были подозрения, что ирландец потеряет в ходе боя сознание.

«Нет, не отпустил бы. Потому что это момент, где ты максимально, где твое эмоциональное состояние доходит до пика, потолка, можно сказать. И всё справедливо», — рассказал боец.

Помимо прочего, съемочная группа посетила в Махачкале школу единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова, где боец выступает в качестве наставника. Нурмагомедов провел поединок среди своих спортсменов и показал на практике, чему учит ребят.

В интервью также принял участие его брат— Абубакар Нурмагомедов, который поделился историями из детства и юношества и рассказал, как Хабиб защищал его в школьные годы и уже тогда показывал свой характер бойца.

Интервью доступно к просмотру в сообществе Хабиба Нурмагомедова в соцсети «ВКонтакте», а также на портале «Спорт Mail.ru». Дополнительные вопросы, не вошедшие в интервью, будут опубликованы в тематических сообществах во «ВКонтакте», посвященных смешанным единоборствам.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 7 октября 2018 года. Поединок закончился победой российского бойца на четвертом раунде.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. На его счету 29 побед в UFC и ни одного поражения. Свое решение он объяснил желанием больше времени проводить с семьей.

В июле 2022 Хабиб Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC. Церемония проходила в Лас-Вегасе.