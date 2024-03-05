Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

Хабиб Нурмагомедов впервые поделился эмоциями от боя с Макгрегором

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал большое интервью для VK Видео. Съемки прошли в республике Дагестан. Комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев отправились вместе с командой VK к берегам Каспийского моря, где провели со знаменитым бойцом два дня.

Нурмагомедов рассказал о ярких моментах карьеры в UFC. В том числе, боец впервые откровенно поделился эмоциями от боя с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

«Думаю, что он (Конор Макгрегор. — Ред.) и я, мы знали, на что мы идем оба, это не просто, когда ты там на улице кого-то встретил и начинаешь его душить. Это один из лучших бойцов мира. За полгода нам назначили бой, и мы выходим и выясняем, кто лучше», — вспоминает боец о своем поединке с ирландцем.

Также Нурмагомедов рассказал, что во время боя с Макгрегором они постоянно общались.

«Говорил, где-то что-то на камеру попало, что-то не попало. Общение было. <...> У меня в голове было, что, когда всё закончится, мы за кулисами продолжим <...>. Но он крикнул, я подошел, он потом еще что-то там крикнул, дальше уже у меня прерывается», — поделился воспоминаниями он.

Также он ответил на вопрос, отпустил бы он Макгрегора, если бы не было судьи, когда уже были подозрения, что ирландец потеряет в ходе боя сознание.

«Нет, не отпустил бы. Потому что это момент, где ты максимально, где твое эмоциональное состояние доходит до пика, потолка, можно сказать. И всё справедливо», — рассказал боец.

Помимо прочего, съемочная группа посетила в Махачкале школу единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова, где боец выступает в качестве наставника. Нурмагомедов провел поединок среди своих спортсменов и показал на практике, чему учит ребят.

В интервью также принял участие его брат— Абубакар Нурмагомедов, который поделился историями из детства и юношества и рассказал, как Хабиб защищал его в школьные годы и уже тогда показывал свой характер бойца.

Интервью доступно к просмотру в сообществе Хабиба Нурмагомедова в соцсети «ВКонтакте», а также на портале «Спорт Mail.ru». Дополнительные вопросы, не вошедшие в интервью, будут опубликованы в тематических сообществах во «ВКонтакте», посвященных смешанным единоборствам.

«Единственный, кто выигрывал раунды у Хабиба, — это Ислам Махачев»
Тренер российских чемпионов UFC Хавьер Мендес — о предстоящем бое с Волкановски, силе Усмана Нурмагомедова и таланте Хамзата Чимаева

Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 7 октября 2018 года. Поединок закончился победой российского бойца на четвертом раунде.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. На его счету 29 побед в UFC и ни одного поражения. Свое решение он объяснил желанием больше времени проводить с семьей.

В июле 2022 Хабиб Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC. Церемония проходила в Лас-Вегасе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024