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Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC
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Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC

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Фото: Getty Images/Jeff Bottari
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Российский спортсмен, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC. Об этом сообщили в пятницу, 1 июля, на ESPN.

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Церемония проходила 1 июля в Лас-Вегасе.

Кроме российского спортсмена, в Зал славы UFC также включен 43-летний американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье, который ушел из спорта в 2020 году.

«Мы с Хабибом собираемся вместе, это просто потрясающая ночь», — сказал Кормье. Он подчеркнул, что эта встреча для него «значит всё».

6 марта сообщалось, что Нурмагомедов был введен в зал славы UFC. В заявлении UFC говорилось, что Хабиб стал первым бойцом, пополнившим Зал славы в 2022 году.

С 18 августа 2021 года экс-чемпион входит в число акционеров UFC. В июле прошлого года Нурмагомедов стал лидером рейтинга самых успешных звезд России с доходами от $1,2 млн до $12,2 млн по версии Forbes.

19 марта 2021 года Нурмагомедов завершил спортивную карьеру официально. Свое решение он объяснил желанием больше времени проводить с семьей. На счету бойца 29 побед в UFC и ни одного поражения.

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