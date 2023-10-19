«Единственный, кто выигрывал раунды у Хабиба, — это Ислам Махачев»

Чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву (25-1) 21 октября предстоит вторая защита титула в поединке против Александра Волкановски (26-2) на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В преддверии боя «Известия» и «Спорт-Экспресс» поговорили с американским тренером Махачева, создателем легендарного зала AKA Хавьером Мендесом о феномене Усмана Нурмагомедова, образцовом дагестанском воспитании и мощи Хабиба.

«Хабиба нужно было заставлять отдыхать, а Усман сам знает, когда нужно делать паузу»

— Хочу поговорить с вами о последнем бое Усмана Нурмагомедова. Объясните мне, как он держит подбородок так высоко и при этом вообще не пропускает удары?

— Я не могу объяснить (смеется), я лично сам так не умею и не знаю особо людей, кто умеет. У него невероятная способность видеть удары в тот момент, как он сам наносит удар, и при этом совершать движение. Он двигается, как в «Матрице», когда ты видишь удар и уворачиваешься в последний момент. Невероятно. Честно, я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то еще умел так двигаться. Я не думаю, что его такому научили в тайском боксе, там такому не научат. И в принципе такому не научиться, это не я, не никто другой научил его, это чисто его заслуга, его природа, его инстинкты. Когда ты наблюдаешь за ним в зале, ты не можешь понять, как ему удаются такие транзишны. Я никогда в жизни не видел у кого-то такие транзишны, из стойки в борьбу и так далее. Настолько естественно, в потоке у него все получается. Как он бьет кики, как переключается на тейкдауны!

И он суперумно тренируется. Суперумно. Он знает, как прислушиваться к своему телу, он взял многое и у меня и Хабиба в понимании тренировок, он понимает, когда нужно делать отдых. Его не нужно заставлять отдыхать, как нужно было заставлять Хабиба. Усман знает свое тело, знает, что ему нужно, как нужно драться. Просто невероятно интересно смотреть за ним в зале в том плане, как он грамотно выстраивает тренировку, умеет делать паузы. Я использую его как учебный пример для других ребят в такой вещи, как чемпионская ментальность, забота о своем теле. Он в этом плане идеален. Невероятно.

— Как бы Усман подрался прямо сейчас против Волкановски?

— Думаю, он бы подрался фантастически. Не хуже Ислама, который убедительно побил Волкановски в первом поединке. Честно, на мой взгляд, Ислам выиграл четыре с половиной раунда, я отдаю Волкановски только последние 50 секунд боя. И думаю, Усман сделал бы с Волкановски всё то же самое, что и Ислам. И Усман, и Ислам оба отличные бойцы.

— Усман был одним из основных спарринг-партнеров Хабиба, когда тот готовился к Джастину Гэтжи. Выигрывал он у Хабиба хоть какие-то раунды в спаррингах?

— Нет, единственный, кто выигрывал раунды у Хабиба, — это Ислам Махачев. Но не забывайте, что Усман очень молодой, ему только 25 лет. Давайте посмотрим, что соперники смогут ему сделать, когда он достигнет 30 лет, зрелости. Он все еще очень молод. Но если брать ту подготовку, то нет, только Ислам Махачев выигрывал когда-либо у Хабиба раунды.

— У Умара Нурмагомедова манера движения сильно отличается от брата или такая же «Матрица»?

— У него немного другая манера, но он динамичный, сильно бьющий, он может ударить тебя и с ближней, и с дальней дистанции. Умар может нокаутировать с любого угла, потрясающий боец. Поверьте мне, я успел убедиться в его силе удара, я чувствую ее в работе на лапах, я видел ее в спаррингах. Он бьет тяжело, и он очень динамичный. У него есть сила и есть взрывная способность. Он будет следующим чемпионом UFC в легчайшем весе. Еще два, может быть, три боя — и он будет чемпионом.

— Вы пробовали с командой и врачами разобраться, почему он так подвержен травмам?

— Я не был рядом с ним, когда он травмировал колено и плечо. Не знаю, что произошло, просто несчастный случай. Тренируется-то он очень грамотно. То же самое было у Кейна Веласкеза, он был склонен к травмам, и никто не мог объяснить, почему. Просто кому-то с этим не везет, у Умара это единственная ахиллесова пята. Не соперники, а вот эти травмы.

«Волкановски был тяжелее Ислама на два фунта, но теперь мы будем тяжелее на четыре»

— Учитывая первый бой с Волкановски, чего больше всего опасаетесь перед реваншем?

— Мы знаем, что нам не нужно стоять с ним на средней разменной дистанции, потому что он очень сильно бьет. Он сильный физически, у него отличное кардио. Как мы у него выиграем? Я не знаю, посмотрим. Мы выиграем, но я не знаю, как. Я был расстроен по первому бою, из-за того что он ведь был за звание первого номера PFP, и тут вдруг, просто потому что Волкановски хорошо выглядел последние 50 секунд, он становится выше Ислама в рейтинге PFP. Это как? Это какое-то лошадиное дерьмо. В день боя Волкановски был на два фунта тяжелее Ислама, это официальные данные. Он проиграл бой, проиграл чисто, по судейским запискам — как он может быть выше Ислама в рейтинге? Я этого не понимаю, в моих глазах Ислам — первый номер PFP.

— Как только Ислам вышел в клетку на первый бой с Волкановски, было заметно, что он меньше, чем обычно. Вы наверняка всё это поняли гораздо раньше, была ли из-за этого нервозность в раздевалке?

— Я не нервничал перед этим боем, нервничал Хабиб. Он позвонил мне, сказал: «Тренер, я беспокоюсь по этому бою. У этого парня отличное кардио, духовитый, я переживаю». Я ответил ему: «Хабиб, лично я не переживаю. Да, будет сложный бой, но мы выиграем». Я вообще не переживал! Я только в последний момент заметил, что Ислам меньше, чем обычно. У нас было 24 часа на восстановление после сгонки, а не 36, как обычно. Вот к этому бою у нас будет именно 36, и я гарантирую, что Ислам будет тяжелее Волкановски на три-четыре фунта (около 2 кг. — «Известия») Это очень важно.

— Вы когда-нибудь еще видели Ислама таким уставшим, каким он был в пятом раунде первого боя?

— Никогда. Хотя нет, один раз видел. Когда он заболел, было плохое самочувствие. Это было в России, когда он дрался с Арманом. От чего конкретно он устал в бою с Волкановски, я не знаю, не хочу искать отговорки. Но у нас не было дополнительных 12 часов на восстановление, он устал. Мы должны отдать должное Волкановски за самоотдачу, за его кардио, за то, что он не сбавлял обороты. Мы не можем объяснять тут всё отговорками, Волкановски заслужил, чтобы ему отдали должное. Но факт в том, что Ислам был легче в день боя. И главное, что меня расстроило, — это то, что он потом не поднялся выше Волкановски в рейтинге PFP. Но думаю, Ислам не парится по этому поводу, он понимает, что именно он первый номер.

— Вы говорили, что Ислам нервничал перед первым боем, сейчас он выглядит увереннее?

— Определенно он сейчас увереннее, но всё равно это бои, всё может случиться. Ты можешь травмировать колено, можешь пропустить удар, запрыгнуть в удушающий. Но я знаю, что мы готовы ментально и физически, что у Ислама всё в порядке со здоровьем. Я видел пока только один его спарринг в Абу-Даби, и он выглядел фантастически. Он вырос с прошлого раза, и я жду лучшую версию Ислама. И я знаю, что с весогонкой у него сейчас всё лучше, чем было на том же самом этапе перед прошлым боем. Это значит, что он восстановится лучше.

«Если бы Хабиб захотел, он был бы чемпионом в трех весах»

— Хабиб и Ислам не спарринговали в этом кэмпе?

— Нет, Хабиб только тренирует. Если он работает с кем-то, то это только грэпплинг. Он управляет всей командой сейчас, он тренер. Формально я главный тренер, но на деле я не главный тренер (смеется). Хабиб главный. Он отдает мне уважение, но главный он. Я делаю свою какую-то часть, но Хабиб — настоящий лидер.

— В какой он форме сейчас, силен?

— Да-да, он суперсильный сейчас (смеется). Суперсильный. Если бы Хабиб продолжал, если бы он захотел, пояс в полусреднем весе был бы его, и пояс в среднем весе был бы его. Вот так он силен в партере. И не забывайте, что его ударка хорошо набирала. И он никогда не тренировал ударку ни с кем, кроме меня и его отца, даже если имел возможность обратиться к классным тренерам. Вот такой он лояльный человек. Если бы его спросили, кто два твоих реальных, единственных тренера, он бы ответил: «Отец и коуч».

— Вы за эти пять дней в Абу-Даби случайно не пересеклись с Хамзатом Чимаевым?

— Да, пересекался. Мне он нравится! Он огромный парень, огромный (смеется). Мне нравится Хамзат, приятный парень, впервые я его лично встретил в Лас-Вегасе, потом мы пересекались в Абу-Даби, когда он последний раз дрался здесь. Я подхожу к нему, здороваюсь, он здоровается, ведет себя по отношению ко мне очень уважительно. Он отличный боец, я вижу его чемпионом в 185 фунтах (до 84 кг. — «Известия»). Фантастически талантливый, когда я увидел его тренировку в Вегасе, я сказал себе: «Вау! Этот парень особенный». Он реально особенный, как Хабиб, Ислам, Усман, на том же уровне. Он впечатлил меня всем: и техникой, и силой, и скоростью, ударкой, грэпплингом. Всем. Особенно учитывая, как немного у него боев в ММА.

— Вы побывали рядом с обоими, насколько Хамзат крупнее Ислама?

— Он на приличные 20–30 фунтов (10–15 кг. — «Известия») тяжелее Ислама. Я не рассматриваю их бой в полусреднем, даже такой мысли нет. Хамзат в другом весе, скоро он будет чемпионом в среднем, Ислам — чемпион в легком. Самый большой вес, который Ислам может осилить, — это полусредний, и я не вижу ни при каких раскладах, чтобы туда вернулся Хамзат. У него там были адские сгонки, да и зачем ему в принципе туда опять спускаться, если там он будет очень-очень слабым, не восстановившимся? Для него логичнее подняться в полутяжелый, после того как он уничтожит средний вес. И он может взять пояс в полутяжах — настолько он крупный и хороший боец.

— Есть понятие энергетики, ауры. Когда вы стояли рядом с Волкановски в клетке, чувствовали что-то такое?

— Нет. Ничего не чувствовал. Он один из величайших, но, когда я стоял рядом с ним, я ничего такого не почувствовал.

— Каким вы видите реванш 21 октября?

— Я вижу, как мы перебиваем его в стойке, как мы играем в игру, в которой мы сильны. Я вижу, как Волкановски будет поднимать темп, как он будет наступать, бросая в нас всё подряд и не боясь тейкдауна. Но и вижу, как он терпит неудачу во всем этом. Вижу его пытающимся, но терпящим неудачу. И он будет пытаться все пять раундов. Я не хочу представлять бой коротким, я готовлюсь ко всем пяти раундам, и я верю, что мы будем доминировать в каждом раунде. Как и в прошлый раз. Просто в этот раз более уверенно. И я убежден, что Ислам не устанет, в этот раз у него будут эти лишние 12 часов на восстановление.

— Есть вероятность, что Хабиб будет кому-то из вас присылать во время боя подсказки по вотсапу?

— Это невозможно. Такого никогда не было прежде и не будет, он знает, чем я занимаюсь. Если мы говорим о работе угловым, никто и никогда тут не давал мне никаких советов. Я знаю, что происходит, что сказать моим бойцам. Я очень опытный угловой, мне не нужен никто, кто будет понукать меня: «Эй, скажи ему, чтобы делал это или это». Такому я скажу: «Заткнись. Я знаю, что я делаю». Мне не нужны ничьи советы.