Премьер Эстонии после обвинения Politico опубликовала фото своего завтрака

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намекнула 5 марта, в соцсети X (бывш. Twitter), что она не «ест русских на завтрак».

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — подписала Каллас фотографию, на которой запечатлены мюсли с черникой и йогуртом, а также чашка с желтым напитком.

Предположительно, таким образом, она прокомментировала материал Politico от 4 марта, в котором издание рассказало о скептическом отношении Берлина и Парижа к кандидатуре Каллас на должность главы евродипломатии. В частности, европейский чиновник в разговоре с Politico задался вопросом, можно ли ставить на такую должность того, кто «любит есть русских на завтрак».

Нынешняя глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен занимает свой пост с 2019 года, ее полномочия истекают в текущем году. Также 1 октября этого года освободится пост генсека НАТО, в этот день у занимающего сейчас эту должность норвежца Йенса Столтенберга истекут полномочия.