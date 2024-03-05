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«Ленфильму» исполнилось 110 лет

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Фото: ТАСС/Смышляев Алексей
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Старейшей киностудии России «Ленфильм» 5 марта исполнилось 110 лет. За это время там создали более тысячи картин, которые стали узнаваемы в том числе и за рубежом, а диалоги из фильмов до сих разбираются на цитаты, сообщил в своем материале корреспондент «Известий» Максим Облендер.

По словам профессионалов, 110 лет для киностудии — это не срок. В павильонах то и дело слышится шум, но входить запрещают: что точно изменилось с годами, так это то, что продюсеры держат все съемки в секрете. Временно простаивает лишь самый знаменитый четвертый павильон. Здесь раньше был театр «Аквариум», где жителям страны впервые показали «Прибытие поезда» братьев Люмьер. Пройдет несколько лет, и сюда переедет «Ленфильм», а молодые актеры будут обивать пороги киностудии.

Народный артист России Сергей Мигицко вспомнил, как актеры ждали, пока кто-то из известных режиссеров пройдет в буфет. По его словам, это была такая визитная карточка, чтобы напомнить о себе: «Здравствуйте, приятного аппетита».

«Если мастер не замечал, второй заход: Здравствуйте, приятного аппетита!» — рассказал Мигицко.

В материале отмечается, что логотип «Ленфильма» был и остается синонимом слова «качество». «Полосатый рейс», «Золушка», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Человек-амфибия» и многие другие фильмы стали по-настоящему народными.

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Полторы тысячи картин, изобретение уникальных технологий и костюмов. Например, наряды Ихтиандра: один — для суши, каждая чешуйка сделана вручную из кинопленки, второй — полимерный, для подводных съемок.

«Тогда не было понятия спецэффекты, тогда были комбинированные съемки — сражение с акулой, — были муляжи. В «Старике Хоттабыче» было огромное количество. Вот эти блуждающие маски. Не было хромакея, ничего»,рассказал историк и кинокритик Александр Поздняков.

Но было большое желание делать кино, чтобы попадало в самое сердце и разбиралось на цитаты.

Сегодня «Ленфильм» — это не просто киноплощадка. Здесь показывают фильмы, сюда водят экскурсии.

30 января киноконцерну «Мосфильм» исполнилось 100 лет. Праздничные мероприятия, посвященные круглой дате, будут идти в течение года по всей стране. К 100-летию киноконцерна в музее открылась новая выставка, на которой посетители могут увидеть различные талисманы «Мосфильма», например бронзового пегаса из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», который также появлялся и в картине Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

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