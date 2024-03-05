Названы самые популярные кроссоверы у россиян в феврале

Haval Jolion стал бестселлером российского авторынка в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) по итогам февраля 2024 года. Об этом 5 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В прошлом месяце тираж компактного кроссовера Haval Jolion составил 5039 автомобилей, продажи увеличились в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место по популярности в сегменте SUV занял Geely Monjaro с показателем 4830 машин. Продажи классических внедорожников Lada Niva Travel составили 4171 единицу (+18,7%), а Niva Legend — 4144 штуки (+74,6%). Пятое место досталось Chery Tiggo 7 Pro Max (3763 ед.; рост в 3,9 раза).

Десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников по итогам февраля замкнули Chery Tiggo 4 Pro (2767 ед., рост в 3,3 раза), Omoda C5 (2680 ед., +47,1%), Geely Coolray (2665 ед., +49%), Haval M6 (2469 ед.) и Changan CS55 Plus (2086 ед.).

В начале февраля Haval представила обновленный Jolion, автомобиль стоит от 2 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации и выпускается на заводе в Тульской области. Внешне от дорестайлинговой версии новинка отличается дизайном бамперов и решетки радиатора, а также черными пластиковыми элементами на кузове и спойлером.

5 марта агентство «Автостат» сообщило, что компания Geely впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей на рынке России. В феврале в РФ было реализовано 12,3 тыс. автомобилей этого бренда, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом.

В этот же день портал Quto рассказал, что крупный автосалон, занимающийся параллельным импортом, начнет продажи в России автомобилей Nissan китайской сборки. На первом этапе начнутся поставки седанов Nissan Sylphy с гибридной силовой установкой.