Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

Названы самые популярные кроссоверы у россиян в феврале

«Автостат»: Haval Jolion стал бестселлером в сегменте SUV на рынке РФ в феврале
0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Haval Jolion стал бестселлером российского авторынка в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) по итогам февраля 2024 года. Об этом 5 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В прошлом месяце тираж компактного кроссовера Haval Jolion составил 5039 автомобилей, продажи увеличились в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место по популярности в сегменте SUV занял Geely Monjaro с показателем 4830 машин. Продажи классических внедорожников Lada Niva Travel составили 4171 единицу (+18,7%), а Niva Legend — 4144 штуки (+74,6%). Пятое место досталось Chery Tiggo 7 Pro Max (3763 ед.; рост в 3,9 раза).

Десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников по итогам февраля замкнули Chery Tiggo 4 Pro (2767 ед., рост в 3,3 раза), Omoda C5 (2680 ед., +47,1%), Geely Coolray (2665 ед., +49%), Haval M6 (2469 ед.) и Changan CS55 Plus (2086 ед.).

В начале февраля Haval представила обновленный Jolion, автомобиль стоит от 2 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации и выпускается на заводе в Тульской области. Внешне от дорестайлинговой версии новинка отличается дизайном бамперов и решетки радиатора, а также черными пластиковыми элементами на кузове и спойлером.

Автомат поставили: кроссовер из КНР уже не вызывает усмешку
Тест-драйв обновленного Exeed VX

5 марта агентство «Автостат» сообщило, что компания Geely впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей на рынке России. В феврале в РФ было реализовано 12,3 тыс. автомобилей этого бренда, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом.

В этот же день портал Quto рассказал, что крупный автосалон, занимающийся параллельным импортом, начнет продажи в России автомобилей Nissan китайской сборки. На первом этапе начнутся поставки седанов Nissan Sylphy с гибридной силовой установкой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024