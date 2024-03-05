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Президент Бразилии заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ton Molina
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что у него всегда были хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным и заместителем главы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

«У меня много хороших воспоминаний о моих отношениях и с Путиным, и с Медведевым», — сказал он на встрече с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой 4 марта. Видеозапись публикует Metrópoles на YouTube.

Бразильский лидер добавил, что хорошие отношения с руководством РФ придерживала также Дилма Руссефф, она на данный момент занимает должность президента Нового банка развития (НБР), который создали страны БРИКС.

«Это был очень важный политический момент <...>, когда такие страны, как Россия, выступили за вступление Бразилии в Совет Безопасности ООН», — подчеркнул Лула да Силва, акцентировав, что США не проявляли интерес к такому вопросу.

Лула да Силва занимал должность главы государства до 2011 года, потом его сменила на этом посту Руссефф (2011–2016). 1 января 2016 года Лула да Силва стал президентом Бразилии в третий раз.

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Ранее, 23 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров провел рабочую встречу с президентом Бразилии и передал ему теплый привет от Путина. Он добавил, что российский лидер просил передать, что готов к взаимодействию по любым вопросам двусторонней повестки дня, международной и региональной политики.

27 ноября 2023 года министр иностранных дел заявил, что российско-бразильские отношения развиваются в русле стратегического партнерства. По словам министра, оно носит устойчивый, неконъюнктурный характер и задача укреплять сотрудничество с Бразилией прописана отдельной строкой в концепции внешней политики России.

РФ также является крупным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. Так, 10 ноября, сообщалось, что Россия в октябре экспортировала рекордную партию сырой нефти — 207 тыс. т на $133 млн. Как рассказала «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, в дальнейшем доля поставок из РФ будет расти, если Бразилия будет сокращать импорт нефти из США.

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