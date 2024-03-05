Прокуратура в Италии попросила закрыть дело о насилии против режиссера Хаггиса

Прокуратура Бриндизи ходатайствует о закрытии дела в отношении канадско-американского сценариста, продюсера и режиссера Пола Хаггиса, которого подозревали в сексуальном насилии над 30-летней англичанкой. Об этом 5 марта сообщило итальянское агентство ANSA.

По данным издания, следствие велось с 2022 года. Обладатель премии «Оскар» за фильм «Столкновение» (Crash, 2004) был задержан 19 июня в итальянской коммуне Остуни на фестивале.

До 4 июля он был под домашним арестом, после чего его отпустили. Тогда судья предварительного следствия после допроса пострадавшей счел, что факта насилия не было.

При этом Хаггис с самого начала отрицал все обвинения и утверждал, что сексуальные отношения происходили по взаимному согласию.

Пол Хаггис работал над многими популярными сериалами, в их числе «Крутой Уокер» (Walker, Texas Ranger, 1993–2001). Также он писал сценарии к таким фильмам, как «Малышка на миллион» (Million Dollar Baby, 2004), «Казино Рояль» (Casino Royale, 2006) и «Квант милосердия» (Quantum of Solace, 2008).

Ранее, в декабре 2023 года, в сексуальных домогательствах обвинили американского актера Вина Дизеля. Обвинение выдвинула его бывшая ассистентка Аста Джонассон. Сам актер отрицает ее утверждения.