На «трассе смерти» в ХМАО образовалась 50-километровая пробка из-за непогоды

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, известной как «трасса смерти», из-за непогоды образовалось пробка длиной 50 км. Кадры затора 5 марта распространились в соцсетях.

На видео видно пробку из грузовиков и легковых автомобилей.

Ранее в этот день ГИБДД Югры сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о введении ограничения движения на автодороге в оба направления с 643-го по 699-й км. Отмечалось, что движение будет перекрыто до тех пор, пока проезжая часть не будет приведена в нормативное состояние.

Трасса Тюмень – Ханты-Мансийск получила название «трасса смерти» из-за частых ДТП со смертельным исходом. Она также считается самой аварийной федеральной трассой в регионе.

В начале января в Ростовской области из-за непогоды на автомагистрали М-4 «Дон» образовалась огромная пробка. Помощь водителям и пассажирам оказывало МЧС России, также были развернуты мобильные пункты обогрева.