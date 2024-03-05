Китайские государственные ведомства игнорируют чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китае Павла Рябикина и других украинских дипломатов. Об этом агентство Bloomberg сообщило 5 марта.

Источник, который попросил сохранить его анонимность, рассказал журналистам, что с момента появления Рябикина в Пекине летом 2023 года его приняли буквально несколько раз, хотя он разослал запросы примерно в 40 различных министерств и муниципалитетов.

При этом агентство обратило внимание на слова российского посла в Китае Игоря Моргулова, который в феврале подытожил, что за 2023 год посольство РФ организовало 27 визитов в Китай для представителей России на постах от федерального министра и выше, в том числе для президента России Владимира Путина.

При этом в МИД КНР в ответ на запрос Bloomberg ответили, что «каналы связи между Китаем и Украиной беспрепятственны».

Ранее, 4 марта, аналитик центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн заявил, что Китай может стать посредником в переговорах России и Украины, потому что РФ доверяет КНР. Он отметил, что в Китае видят улучшение условий для урегулирования кризиса на Украине.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 2 марта провел встречу со спецпредставителем КНР, главой китайской делегации по украинскому урегулированию Ли Хуэем. Они обсудили украинский конфликт, обменялись мнениями и выразили друг другу понимание позиций. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча прошла в дружественной и доверительной атмосфере, что характерно для российско-китайских отношений.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.