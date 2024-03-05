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Бывший адвокат Михаила Ефремова оценил шансы актера на УДО

Пашаев: шансы Ефремова выйти из тюрьмы по УДО в ближайшие месяцы весьма велики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вероятность того, что актер Михаил Ефремов выйдет из тюрьмы уже в ближайшие месяцы, весьма велики. Такое мнение во вторник, 5 марта, высказал в беседе с «Известиями» бывший адвокат актера Эльман Пашаев, который ранее защищал его по уголовному делу о смертельном ДТП. Так он прокомментировал шансы Ефремова на условно-досрочное освобождение (УДО).

«На основании Уголовно-исполнительного кодекса, если заключенный не нарушает внутренний режим, он может обратиться с ходатайством об УДО через начальника колонии, в которой он отбывает наказание. После обращения начальник получает заключение психолога по этому осужденному и направляет дело в суд», — пояснил адвокат.

По данным Пашаева, за три с половиной года отсидки у Ефремова не было нарушений в колонии, поэтому у него есть все основания рассчитывать на поддержку исправительного учреждения. По закону Ефремов имеет право обратиться в суд и напрямую, минуя руководство колонии, однако Пашаев идти таким путем своему бывшему подзащитному не советует. По его словам, руководство колоний не любит, когда их контингент подает на УДО в обход колонии.

«На практике складывается так, что, если человек идет таким путем, колония потом иногда старается как-то помешать ему и в суде может возражать против удовлетворения ходатайства. По Ефремову, на мой взгляд, нет оснований возражать — он ведет себя в заключении нормально, работает, у него нормальная, положительная характеристика», — отметил адвокат.

В беседе Пашаев также выразил надежду, что суд удовлетворит ходатайство Ефремова по УДО.

«Для этого есть все необходимые документы и основания. Желаю ему удачи и побыстрее попасть домой», — сказал адвокат.

Условное срочное: Михаил Ефремов подаст на УДО в конце марта
Его шансы выйти из колонии досрочно весьма велики, считают юристы

Напомним, в понедельник, 4 марта, стало известно, что осужденный на 7,5 года за смертельное ДТП Ефремов собирается подать на УДО уже в конце марта. Об этом «Известиям» сообщил его нынешний адвокат Юрий Падалко.

15 февраля защитник семьи погибшего в ДТП по вине Ефремова Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал, что друзья актера вышли на него с просьбой провести переговоры с семьей Захарова на предмет их отношения к возможному УДО актера. По словам юриста, друзья заботятся о Ефремове больше, чем его адвокаты.

Годом ранее, 13 февраля 2023-го, осужденный за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения Ефремов просил суд прекратить производство по его ходатайству о замене лишения свободы на более мягкое наказание в виде принудительных работ. Как отметила адвокат Марианна Полит, актер за хорошее поведение в колонии мог рассчитывать на замену лишения свободы на принудительные работы, однако отказался. 17 февраля Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил дело о замене наказания Ефремову.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался. Актер во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Он получил 7,5 года колонии.

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