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Путин поблагодарил женщин, помогающих бойцам СВО на линии соприкосновения

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин поблагодарил женщин, которые помогают бойцам специальной военной операции по защите Донбасса на линии соприкосновения. Свою благодарность Путин выразил 5 марта в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума.

«Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов — и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — сказал президент.

Он напомнил, что на форуме наградят лауреатов премии «По зову женского сердца», среди которых есть участницы спецоперации.

В своем обращении Путин поздравил всех женщин России с наступающим Международным женским днем. Он отметил огромный вклад женщин в достижение национальных целей развития страны. По словам Путина, такие отрасли, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление, невозможно представить без женщин.

По мнению президента, женщин России отличают мудрость, взвешенность решений и ответственность, они не боятся тяжелой работы и занимаются реализацией очень значимых проектов в различных сферах.

Путин добавил, что женщины играют ключевую роль в сохранении российских традиций и культурно-нравственных ценностей, воспитывают подрастающие поколения, занимая ведущие позиции в образовательной сфере. В семьях женщины создают атмосферу любви, понимания и заботы.

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Корреспондент «Известий» Мери Бадунц 8 марта 2023 года рассказывала, что в южном секторе спецоперации России на Украине бойцам помогают десятки женщин-врачей, которые не боятся работать под обстрелами и оказывают помощь раненым, даже когда снаряды разрываются в 50 м. Одна из медсестер рассказала, что иногда им бывает психологически трудно, но они не позволяют себе падать духом.

Международный женский день, который отмечается во всем мире 8 марта, стал важной частью российской культуры. Историю и значение праздника в беседе с «Известиями» описала культуролог, заместитель руководителя по научной работе и международной деятельности, доцент департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Нина Козловцева.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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