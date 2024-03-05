Путин поблагодарил женщин, помогающих бойцам СВО на линии соприкосновения
Президент России Владимир Путин поблагодарил женщин, которые помогают бойцам специальной военной операции по защите Донбасса на линии соприкосновения. Свою благодарность Путин выразил 5 марта в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума.
«Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов — и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — сказал президент.
Он напомнил, что на форуме наградят лауреатов премии «По зову женского сердца», среди которых есть участницы спецоперации.
В своем обращении Путин поздравил всех женщин России с наступающим Международным женским днем. Он отметил огромный вклад женщин в достижение национальных целей развития страны. По словам Путина, такие отрасли, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление, невозможно представить без женщин.
По мнению президента, женщин России отличают мудрость, взвешенность решений и ответственность, они не боятся тяжелой работы и занимаются реализацией очень значимых проектов в различных сферах.
Путин добавил, что женщины играют ключевую роль в сохранении российских традиций и культурно-нравственных ценностей, воспитывают подрастающие поколения, занимая ведущие позиции в образовательной сфере. В семьях женщины создают атмосферу любви, понимания и заботы.
Корреспондент «Известий» Мери Бадунц 8 марта 2023 года рассказывала, что в южном секторе спецоперации России на Украине бойцам помогают десятки женщин-врачей, которые не боятся работать под обстрелами и оказывают помощь раненым, даже когда снаряды разрываются в 50 м. Одна из медсестер рассказала, что иногда им бывает психологически трудно, но они не позволяют себе падать духом.
Международный женский день, который отмечается во всем мире 8 марта, стал важной частью российской культуры. Историю и значение праздника в беседе с «Известиями» описала культуролог, заместитель руководителя по научной работе и международной деятельности, доцент департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Нина Козловцева.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.