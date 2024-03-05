Соответствующими нормативам признали большинство дорог Томской области

В Томской области более 75% опорной дорожной сети приведено в нормативное состояние. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» за пять лет удалось отремонтировать, реконструировать и построить около 950 км путей.

На развитие региональных дорог по инициативе президента РФ Владимира Путина будут направлены дополнительные средства. По словам замгубернатора по инфраструктуре Александра Лебедева, которые приводит РИА «Томск», на год раньше запланированного удалось завершить строительство подъезда к терминалу международного аэропорта «Томск».

В региональном правительстве отмечают, что благодаря нацпроекту в России привели в порядок все федеральные трассы и практически 85% дорог в крупных агломерациях. Путин предложил сделать особый акцент в ближайшие годы на развитие именно региональных дорог.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта полностью заасфальтировали участок трассы Томск — Мариинск, который проходит по территории Кемеровской области. Теперь на ней нет ни одного грунтового участка.