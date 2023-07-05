Трассу Томск — Мариинск полностью покрыли асфальтом

Участок трассы Томск — Мариинск, который проходит по территории Кемеровской области, полностью заасфальтировали. Теперь на ней нет ни одного грунтового участка, заявил замдиректора Дирекции автодорог Кузбасса Сергей Чигин.

«Дополнительно сообщаем, что вышеуказанная дорога находится в асфальтобетонном исполнении на всем ее протяжении», — сказал специалист, его цитату приводит РИА «Томск».

Как отмечает издание, капитальный ремонт последнего грунтового участка трассы Томск — Мариинск длиной 5 км планировалось закончить к осени 2023 года. Предполагалось асфальтирование этого участка. При этом реконструкция томского отрезка дороги полностью завершилась в 2022 году.

По словам Чигина, работы по обновлению трассы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Аукцион на выполнение ремонта состоялся в 2022 году.

Также ранее сообщалось, что после ремонта автодороги власти Кемеровской и Томской областей хотят передать ее в федеральную собственность. Томские власти заявили, что это произойдет не раньше 2026 года из-за вопросов с документами. В свою очередь Чигин заявил, что в настоящее время передача трассы в ФДА «Росавтодор» не планируется.

Ранее в июле сообщалось, что в Томской области определили подрядчика, который займется ремонтом дороги Бакчар — Подгорное — Коломино в Чаинском районе. Стоимость контракта составляет 1,031 млрд рублей.