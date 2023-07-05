Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Турции выступил за продление зерновой сделки
Мир
МИД Португалии назвал сложностью принятие Украины в ЕС без гарантий безопасности
Общество
В Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения в РФ сибирской язвы
Политика
Собянин представил в Мосгоризбирком подписи в поддержку своего выдвижения
Мир
В МО Украины назвали страну идеальным полигоном для западного оружия
Происшествия
ВСУ за ночь выпустили 33 снаряда по населенным пунктам Херсонской области
Мир
МИД РФ заявил об угрозе стабильности в зоне палестино-израильского конфликта
Мир
Карчаа сообщил о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС
Общество
Сибирскую язву выявили еще у трех жителей Тывы
Мир
В Индии 12 человек погибли от ударов молнии
Авто
В России начались продажи пикапа Foton Tunland
Общество
В Екатеринбурге простились с погибшим Далером Бобиевым
Мир
Автобус с 49 белорусами перевернулся в Польше
Сюжет:

Трассу Томск — Мариинск полностью покрыли асфальтом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участок трассы Томск — Мариинск, который проходит по территории Кемеровской области, полностью заасфальтировали. Теперь на ней нет ни одного грунтового участка, заявил замдиректора Дирекции автодорог Кузбасса Сергей Чигин.

«Дополнительно сообщаем, что вышеуказанная дорога находится в асфальтобетонном исполнении на всем ее протяжении», — сказал специалист, его цитату приводит РИА «Томск».

Как отмечает издание, капитальный ремонт последнего грунтового участка трассы Томск — Мариинск длиной 5 км планировалось закончить к осени 2023 года. Предполагалось асфальтирование этого участка. При этом реконструкция томского отрезка дороги полностью завершилась в 2022 году.

По словам Чигина, работы по обновлению трассы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Аукцион на выполнение ремонта состоялся в 2022 году.

Также ранее сообщалось, что после ремонта автодороги власти Кемеровской и Томской областей хотят передать ее в федеральную собственность. Томские власти заявили, что это произойдет не раньше 2026 года из-за вопросов с документами. В свою очередь Чигин заявил, что в настоящее время передача трассы в ФДА «Росавтодор» не планируется.

Ранее в июле сообщалось, что в Томской области определили подрядчика, который займется ремонтом дороги Бакчар — Подгорное — Коломино в Чаинском районе. Стоимость контракта составляет 1,031 млрд рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023