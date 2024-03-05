Человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в Филадельфии

В результате стрельбы на остановке общественного транспорта в Филадельфии погиб подросток, еще четыре человека получили ранения. Об этом 4 марта сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел 4 марта около 15:45 (23:45 мск). В тот момент, когда группа из 15–20 человек садилась в автобус, двое неизвестных подошли к остановке и открыли огонь, сообщило управление полиции Филадельфии.

В результате стрельбы погиб 17-летний подросток, еще четыре человека получили ранения. По данным полиции, пострадали две находившиеся в автобусе женщины 49 лет и 71 года. Первая получила ранение в правую руку, вторая — ранение в голову. Они находятся в стабильном состоянии.

Кроме того, 15-летний подросток получил ссадину на правом плече, пытаясь спастись с места происшествия. В ходе расследования инцидента полиция также установила, что с огнестрельным ранением ягодицы в больницу обратился 15-летний мальчик.

Как указал комиссар полиции Филадельфии Кевин Бетел, убитый подросток, вероятно, и был целью стрелявших. Всего, по данным источников телеканала, было произведено около 40 выстрелов. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

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