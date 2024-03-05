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Юрист рассказала о действиях в случае потери недвижимости из-за мошенников

Юрист Гукова: в суде можно оспорить действия мошенников, приведшие к потере жилья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова 5 марта в беседе с «Известиями» рассказала, что делать, если пожилой человек потерял недвижимость из-за мошенников.

«Если пожилой человек уже совершил действия, которые способствовали потере им жилья в результате мошенничества, важно немедленно обратиться за помощью к правовым специалистам. В первую очередь стоит связаться с юристом или адвокатом, специализирующимся на вопросах недвижимости и прав потребителей. Эксперт поможет оценить ситуацию, выявить нарушения законодательства и разработать план действий для восстановления прав пожилого человека. Также стоит обратиться в правоохранительные органы для оформления заявления о преступлении и возбуждения уголовного дела в случае мошенничества. Важно действовать быстро и целенаправленно, чтобы минимизировать ущерб и вернуть жилье пожилому человеку», — сказала она.

По словам Гуковой, в суде можно оспорить действия, которые привели к потере жилья. Юрист отметила, что квартиру не смогут переписать на преступников, если в суде будет доказано, что они не являются законными владельцами или не имеют права собственности на данное жилье.

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Для того чтобы трактовать действия преступников именно как мошенничество, необходимо доказывать изначальный умысел и отсутствие намерений совершить сделку, а также факт подделки документов, подчеркнула юриста. В частности, пострадавшему может потребоваться предоставить следующие доказательства: документы, подтверждающие его право собственности на недвижимость; доказательства того, что преступники использовали обман или ложные сведения для получения доступа к недвижимости; свидетельские показания от лиц, которые могли быть свидетелями мошеннических действий; медицинские документы и свидетельства врачебных комиссий, доказывающих недееспособность пострадавшей стороны.

«Эти доказательства могут быть использованы в уголовном процессе для привлечения преступников к ответственности за совершенные ими преступные действия», — заключила Гукова.

Накануне юрист Гукова рассказала «Известиям» о новых схемах мошенничества с недвижимостью. Так, среди новых схем можно выделить мошенничество с использованием криптовалют. Злоумышленники могут предлагать покупку недвижимости за криптовалюту, что усложняет отслеживание и возврат украденных средств, сообщила эксперт.

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