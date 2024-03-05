Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

Захарова пригрозила ФРГ ответными мерами при ограничении работы журналистов

Захарова: если ФРГ тронет российских журналистов, из России уедут немецкие
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае ограничения работы российских журналистов в Германии Москва предпримет зеркальные меры. Об этом 5 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты», — сказала она в эфире канала «Соловьев LIVE».

Накануне в связи с утечкой переговоров немецких офицеров о том, сколько снарядов Taurus необходимо для разрушения Крымского моста, в МИД РФ был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорфф. Тогда в диппведомстве указали на недопустимость попыток властей Германии ограничивать работу российских журналистов. Такие действия не останутся без ответа, подчеркнули в МИДе.

Немецкий дипломат пробыл в здании министерства более часа, а затем покинул его, не ответив на вопросы журналистов. Позднее МИД России объявил послу ФРГ демарш и потребовал объяснений в связи с публикацией разговоров офицеров бундесвера.

Лебедь, рак и Шольц: Германия публично рассорилась с союзниками
Берлин помогал Киеву всем, но теперь его обвиняют в равнодушии

Расшифровка дискуссии немецких офицеров об ударах по территориям РФ была опубликована 1 марта главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

На следующий день после утечки, 2 марта, Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой». По его словам, случившееся расследуется «очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро».

Затем, 4 марта, Захарова заявила, что в данном случае со стороны Германии нужны не разбирательства, а принятие ответственности. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме, добавил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024