Захарова пригрозила ФРГ ответными мерами при ограничении работы журналистов

В случае ограничения работы российских журналистов в Германии Москва предпримет зеркальные меры. Об этом 5 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты», — сказала она в эфире канала «Соловьев LIVE».

Накануне в связи с утечкой переговоров немецких офицеров о том, сколько снарядов Taurus необходимо для разрушения Крымского моста, в МИД РФ был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорфф. Тогда в диппведомстве указали на недопустимость попыток властей Германии ограничивать работу российских журналистов. Такие действия не останутся без ответа, подчеркнули в МИДе.

Немецкий дипломат пробыл в здании министерства более часа, а затем покинул его, не ответив на вопросы журналистов. Позднее МИД России объявил послу ФРГ демарш и потребовал объяснений в связи с публикацией разговоров офицеров бундесвера.

Расшифровка дискуссии немецких офицеров об ударах по территориям РФ была опубликована 1 марта главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

На следующий день после утечки, 2 марта, Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой». По его словам, случившееся расследуется «очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро».

Затем, 4 марта, Захарова заявила, что в данном случае со стороны Германии нужны не разбирательства, а принятие ответственности. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме, добавил он.