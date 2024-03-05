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Более 60% компаний увеличат зарплаты сотрудникам в 2024 году

Опрос: 63% компаний увеличат зарплаты сотрудникам в 2024 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Русская школа управления узнала, как изменились доходы сотрудников компаний за прошлый год, планируется ли повышение в 2024 году и кому поднимут зарплату в первую очередь. В исследовании приняли участие 1273 представителя российских и международных компаний из разных отраслей бизнеса. Результаты появились в распоряжении «Известий» 5 марта.

61% респондентов заявил, что доходы их сотрудников по итогам 2023 года увеличились. В 37% компаний существенных изменений не было. С сокращением зарплат столкнулись лишь 2% опрошенных. При этом большинство работодателей отмечают, что уровень зарплат их сотрудников находится в рынке (65%) или выше рынка (11%). Об уровне оплаты труда ниже рынка говорят 24% респондентов.

63% компаний планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2024 году. В основном речь идет о повышении на сумму до 10% от текущего уровня оплаты труда: до 5% — 24%; на 5–10% — 36%; на 11–20% — 10%; более чем на 20% — 3%.

При этом чаще всего (37%) повышение будет происходить за счет увеличения оклада. 22% компаний планируют увеличить премиальную часть, а 14% — и оклад, и премию.

37% опрошенных сообщили, что повышение зарплат коснется всех сотрудников компании. Остальные будут действовать выборочно и увеличат зарплаты: специалистам — 20%, рабочим — 18%, среднему менеджменту — 8%, топ-менеджменту — 5%. В 15% компаний повышение зарплат будет точечным, а 27% работодателей заявили, что повышения не планируется.

«Повышение зарплат — это закономерный ответ на ситуацию, которая сложилась на рынке труда. Сегодня рынок труда — это рынок соискателя. И в ряде случаев, когда тебя устраивает действующий персонал, стоит повысить зарплату, чтобы сохранить лояльных сотрудников. Но здесь нужно действовать аккуратно и своевременно. Важно помнить, что высокая зарплата не может быть единственным мотиватором для удержания. В компании должна быть выстроена комплексная система развития персонала, включающая регулярное обучение, корпоративные мероприятия, поддержку здоровья и другие нематериальные бонусы. И самое важное — сотруднику должно быть интересно работать в компании. А выявить и укрепить этот интерес поможет тщательная и планомерная работа по выстраиванию корпоративной культуры», — отметила директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

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В феврале сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, как россияне готовятся к собеседованиям. Так, 37% участников исследования никогда не готовились к собеседованию. 45% россиян при подготовке к собеседованию просматривали требования к вакансии, а 27% искали отзывы. Немного меньше опрошенных (26%) перед собеседованием просматривали свое резюме, 24% читали новости компании, а 9% проверяли соцсети организации. Столько же респондентов (9%) заранее репетировали речь, которую они озвучивали на собеседовании. 4% опрошенных смотрели соцсети будущего руководителя, а 3% — выступления руководителей организации.

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