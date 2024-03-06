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Врач-травматолог рассказал, как правильно падать

Врач Шелепов: безопаснее всего падать на бок, чтобы не повредить позвоночник
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Фото: ТАСС/Артур Новосильцев
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Врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов 6 марта рассказал «Известиям», как правильно падать.

«Постарайтесь присесть во время падения, для того чтобы уменьшить высоту, с которой вы падаете, и тем самым вероятность осложнений. Постарайтесь напрячь мышцы — в таком состоянии они способны защитить кости при падении. Безопаснее всего падать на бок, чтобы не повредить позвоночник, руки и лодыжки. Если вы падаете на скользкой поверхности, очень важно защитить лицо и голову: постарайтесь прикрыть их руками», — сказал он.

Если в моменте вы понимаете, что падаете на спину, то прижмите подбородок к груди, а руки раскиньте как можно шире. Это обезопасит от черепно-мозговой травмы, отметил Шелепов.

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«Если падение уже произошло, для того чтобы снизить выраженность осложнений и обеспечить более комфортное состояние, при незначительных травмах можно приложить холод к месту ушиба, что позволит вызвать умеренный сосудистый спазм, снизить боль и отек. Не следует прикладывать холод напрямую на кожу, лучше завернуть в два-три слоя тонкой несинтетической ткани, приложить на 10–15 минут, затем сделать перерыв в 10 минут и повторить процедуру. Если усиливается боль, есть онемение, появление синюшности кожи, процедуру лучше прекратить. Если в области поражения есть открытая рана, важно чтобы холод не контактировал с ней для предотвращения возможного повреждения важных анатомических образований в ране и попадания опасных бактерий», — сказал эксперт.

Стоит помнить, что даже при небольших травмах необходимо посещение специалиста — травматолога или хирурга. Только врач сможет поставить правильный диагноз и назначить лечение, заключил собеседник издания.

В феврале инструктор групповых программ, работник стенда ОО РФСО «Локомотив» на ВДНХ Майя Мазикина рассказала «Известиям», что правило 10 тыс. шагов является маркетинговым ходом с многолетней историей. По ее словам, стремление выполнить норматив (10 тыс. шагов равно примерно 7 км) может привести к травмам. Старательные люди, особенно пожилого возраста, могут получить растяжения, надрывы связок, воспаление коленных суставов, ведь именно на ноги ложится основная нагрузка при ходьбе.

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