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Врач рассказала, как быстро избавиться от заложенности носа

Врач Буданцева рекомендовала научиться «щадящему сморканию»
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения врач-педиатр Светлана Буданцева 6 марта рассказала «Известиям», как быстро избавиться от заложенности носа.

«Если заложенность носа связана с другими симптомами ОРВИ (температура, першение в горле), то это обычный насморк. По сути, это защитная реакция организма на внедрение вируса, ведь слизистая носа — первый барьер на пути проникновения вирусной инфекции в организм. А значит, вначале будет отек слизистой, а затем начнется слизистое отделяемое из носа, и это необходимо, чтобы ваш организм избавился от вирусной инфекции», — сказала она.

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Научитесь сами и научите детей правильно очищать носовые ходы от слизи — «щадящему сморканию», вдыхать через рот и высмаркивать по одной ноздре и небольшими порциями. Глубокий вдох через нос может привести к попаданию инфицированной слизи в околоносовые полости и вызывать такие осложнения, как синусит, гайморит, фронтит, предупредила Буданцева.

«Если пить больше жидкости и хорошо пропотеть, организм справится с инфекцией за несколько часов или пару дней. Однако могут возникнуть осложнения, в том числе из-за стремления к быстрому избавлению от заложенности носа с помощью современных лекарственных средств от насморка. С особой осторожностью следует применять готовые сосудосуживающие средства (антиконгенсанты). Их нельзя применять более пяти дней, иначе возникает зависимость, и человеку приходится всё время увеличивать частоту и концентрацию применения препаратов», — сказала она.

Специалист рекомендовала не использовать для лечения насморка народные средства, так как можно получить ожог слизистой носа.

В сентябре прошлого года врач-психотерапевт Михаил Гаврилов предупредил, что применение сосудосуживающих средств для носа небезопасно для сердечно-сосудистой системы и может привести к катастрофическим последствиям. По словам медика, опасность также представляет проглатывание таких капель, потому что это может привести к спазмированию сосудов в органах желудочно-кишечного тракта и, как следствие, нарушению пищеварения и усвоения.

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