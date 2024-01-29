Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Об этом сообщил Спортивный арбитражный суд. Спортсменку обвинили в нарушении антидопинговых правил, сообщает телеканал «Известия». Арбитры приняли решение аннулировать результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года. Таким образом, сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей, завоеванных в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпиады в Китае. WADA нашло в крови у спортсменки триметазидин. В CAS допускали, что вещество попало в организм Валиевой случайно. Препарат принимает дедушка Валиевой. Триметазидин мог попасть к ней во время еды через общую посуду.

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