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«Россети» назвали причину вспышек над Челябинском

«Россети»: вспышки над Челябинском связаны с коротким замыканием на энергообъектах
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Фото: соцсети
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Причиной вспышек над Челябинском, которые в понедельник напугали жителей города, является короткое замыкание на энергообъектах. Об этом 29 января говорится в сообщении на сайте «Россетей».

«Сегодня в 18:14 (16:14 мск. — Ред.) было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 кВ действием защит. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах», — сообщили в компании.

Уточняется, что в результате технологического нарушения обесточенными остались несколько линий распределительной сети, обеспечивающих электроснабжение поселков Моховички, Красное Поле, Прудный Сосновского района Челябинской области.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения путем оперативных переключений на резервные схемы

Ранее в этот день глава Челябинска Наталья Котова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что в самом городе с электричеством всё нормально, отключений нет.

Кадры ярких вспышек, которые сняли местные жители, появились в Сети в понедельник вечером. Явление наблюдалось в различных районах города. После этого местные СМИ сообщали, что в некоторых районах частично отключили свет.

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В конце декабря прошлого года в Дагестане более 100 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды. Электроснабжение нарушил сильный ветер до 25 м/c.

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