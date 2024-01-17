Без нахлебников: что даст россиянам дифтариф на электричество

С 2024 года региональные власти должны перейти на дифференцированный тариф на электроэнергию для населения, инструменты внедрения которого давно обсуждались на разных уровнях. О том, как новая система расчетов поможет борьбе с теневыми бизнес-схемами и реализации мер социальной поддержки, читайте в материале «Известий».

Проблема перекрестного субсидирования

Перекрестное субсидирование энерготарифов, когда промышленные потребители вынуждены брать на себя покрытие завышенной цены на электроэнергию, чтобы сохранить невысокие тарифы для россиян, привело к возникновению серьезных проблем. Это стало понятно еще двадцать лет назад, когда объем перекрестного субсидирования между промышленными потребителями и рядовыми гражданами был почти в пять раз меньше, чем сейчас и составлял 60-65 миллиардов рублей. Власти обещали, что на решение проблемы уйдет от двух до четырех лет. Но на деле потребовалось гораздо больше.

Эксперты считают, что сейчас объемы перекрестного субсидирования растут взрывными темпами.

— Есть стратегия развития электросетевого комплекса, в ней прописано, что комплекс будет развиваться нормально, если объем перекрестного субсидирования не будет превышать 50 млрд рублей. Фактический показатель выше практически в шесть раз и с каждым годом он увеличивается, — рассказывает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. — Только за прошлый год «перекрестка» выросла больше, чем суммарно за последние семь-восемь лет. Одновременно совпали несколько факторов: и законодательные изменения в электроэнергетике, и макроэкономические показатели — выросла инфляция, расходы, связанные с логистикой поставок и так далее.

Исследования свидетельствуют, что перекрестное субсидирование вносит немалый вклад и в стоимость электроэнергии — от 17% для малого и среднего бизнеса до 30% для крупной промышленности. Такие дополнительные расходы, к тому же постоянно растущие, становятся серьезным препятствием для промышленного роста и развития экономики.

— На сегодняшний день по данным Российского союза промышленников и предпринимателей влияние перекрестного субсидирования на стоимость электроэнергии уже достигает 17% для МСП и 30% для промышленности. Это негативно сказывается на развитии промышленного сектора в частности и экономики в целом, лишь увеличивая и без того высокие показатели инфляции. Переход на дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления является эффективным методом борьбы с недобросовестными потребителями электроэнергии, такими, как нелегальные майнеры криптовалют. Некоторые майнеры уже сейчас по потреблению электроэнергии сопоставимы с промышленными предприятиями, при этом оплачивающими энергию по сниженным социальным тарифам для населения, — отмечает депутат Госдумы, член Комитета по промышленности и торговле Мария Василькова.

Борьба с «серыми» схемами

— Сама идея предоставить населению возможность платить за электроэнергию по льготной цене естественна для социально ориентированного государства. Но при отсутствии должного контроля со стороны региональных властей и регуляторов, эту льготу незаслуженно «приспособили» для себя те, кто не имел на нее права, — отмечает директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

В результате, по его словам, недобросовестные предприниматели, подключившиеся по «серым» схемам, потребляющие электроэнергию в промышленных масштабах, и очень крупные домохозяйства с элементами роскоши платят за это по сниженным тарифам для населения, то есть перекладывают заметную часть своих расходов на бюджет и промышленность.

Снизить затраты бюджета и бизнеса можно благодаря дифференцированному тарифу: находя участки с аномально высоким уровнем потребления и применяя для них экономически обоснованный тариф на электроэнергию.

Давно назревшая мера

По новым правилам, введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для разных категорий потребителей станет обязательным, если льготное субсидирование, то есть объемы льгот, которые финансируются с помощью увеличения платежей для предпринимателей, превысит определенные правительством РФ лимиты.

Переход потребителей с самыми большим объемами потребления электроэнергии на оплату не по повышенной (как для промышленности, например), а по экономически оправданной цене поможет избавиться от роста объемов перекрестного субсидирования. Более того, в каких-то регионах такая мера приведет к снижению его объема.

Чтобы работа в этом направлении была эффективной, необходимо сконцентрировать внимание на механизмах сокращения перекрестного субсидирования, считает Сергей Сасим.

— Если правительство пошло по пути плавающего индекса изменения перекрестного субсидирования, то этот индекс должен быть завязан именно на его сокращении, и диапазоны и дифференциация тарифов должны отталкиваться от задачи сокращения перекрестного субсидирования. Это может быть сделано в рамках графика, согласованного губернатором с федеральными органами исполнительной власти, предполагающего индексацию тарифов. Параллельно необходимо повышать эффективность адресной поддержки для тех, кому она действительно необходима, — подчеркивает эксперт.

Адресные субсидии

У регионов теперь есть право устанавливать тарифы для населения, но нет четко прописанных правил и регламентов. А значит, возможны и перегибы на местах, и ошибки: это может касаться и объемов норм потребления, если, к примеру, местные власти занизят их без причины, и это приведет к росту расходов бытового потребителя. Или, наоборот, могут быть для проформы установлены такие границы, которые вполне устроят нынешних любителей серых схем. Поэтому механизм адресных субсидий должен работать под жесткой регламентацией, уверены эксперты.

— Единственный регион, где объем социальных гарантий превышает уровень перекрестного субсидирования — это Москва. Но в Москве тарифы для населения и так практически экономически обоснованы, — объясняет директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. — Бюджетная система и органы социального обеспечения, как на региональном, так на федеральном уровне должны озаботиться тем, чтобы развивался не механизм перекрестного субсидирования, а эффективной адресной поддержки.

Согласен с тем, что важно прийти к принципу выделения ощутимой финансовой поддержки тем, кому она действительно нужна, а не давать всем понемногу и директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко. По его словам, необходим работающий механизм адресных субсидий.

Что в платежках?

Никто не обязует регионы увеличивать стоимость бытового потребления электроэнергии. Эксперты считают, что переход на дифтарификацию может остаться незамеченным для большинства потребителей.

Об этом в ноябре прошлого года говорил и замминистра энергетики России Павел Сниккарс. Как писал «Интерфакс», чиновник отмечал, что изменение стоимости электроэнергии после введения дифференцированных тарифов коснется только тех категорий граждан, которые потребляют ее существенно больше среднего значения по региону, в частности коммерческих потребителей и майнеров. Он также отмечал, что «меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий.

— Обязанность регионов перейти на «прогрессивную шкалу» тарифов не означает увеличения стоимости электроэнергии для бытового электропотребления. При грамотном применении механизма абсолютное большинство граждан не заметит перехода на новый порядок расчета тарифов, поскольку потребляет электроэнергию в пределах бытовых нужд, а льготные категории населения продолжат получать электроэнергию по низкой цене без ограничений, — отмечает Валерий Дзюбенко. — Количество «энергетических вампиров», маскирующихся под скромных бытовых потребителей, для которых цифра в платежке должна справедливо вырасти, не превышает 5 процентов. Более того, бытовые потребители совокупно выиграют, если полагающимися населению льготами перестанут пользоваться те, кому они не предназначены.

Сейчас же получается, что недобросовестные потребители «отъедают» финансовый ресурс для субсидий, который не безграничен, а, значит, кому-то, кто имеет право на льготу, кто нуждается в помощи, она не достанется. Более того, добросовестные потребители в итоге платят за тех, кто с помощью обмана, неправомерно получает субсидии. Когда увеличивается финансовая нагрузка на бизнес, предприниматели вынуждены закладывать эти издержки в стоимость своих товаров или услуг, а, значит, это влияет и на кошельки россиян .

Дифтариф для майнеров

Год назад «Известия» писали об инициативе иркутских активистов, которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести дифтарифы для майнеров в Иркутской области. В своем письме они отмечали, что в регионе сложилась критическая ситуация с серым майнингом: «Для Иркутской области аварийные отключения электроэнергии в последнее время — не редкость, что вызывает тревогу со стороны жителей региона. Подобные отключения связаны с непрогнозируемой деятельностью нелегальных майнеров, создающих колоссальную нагрузку на электросети. Причина, по которой Иркутская область стала центром притяжения не только российских, но уже и китайских майнеров, — низкая стоимость электроэнергии».

Дифференцированные тарифы могут помочь в борьбе с «серым» майнингом, но та же Иркутская область не торопится их внедрять.

— Вместо этого в области планируется поднять тариф на передачу электроэнергии для бизнеса — на 18% — в результате чего «перекрестка» в регионе вырастет на дополнительные 316 млн рублей, — говорит Дзюбенко.

К тому же, на юге Иркутской области есть дефицит генерирующих мощностей, в котором виноват и рост «серого» майнинга, а возмещать этот дефицит придется всей стране. Таким образом, последствия непоследовательности в тарифной политике области перекладываются на потребителей других регионов. Ситуацией с тарифами в области уже заинтересовалась ФАС.

Регионы получили право устанавливать энерготарифы в зависимости от объема потребления еще в 2021 году. И первой на систему дифференцированной тарификации перешла Кемеровская область в 2022 году, где граница превышения 8000 кВт/ч — существенно выше, чем потребление в среднестатистическом домохозяйстве. С 1 июля готовы присоединиться еще как минимум 30 регионов, поскольку в конце 2023 года правительство определило стимулирующие региональные власти меры.