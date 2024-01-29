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Председатель ПСБ посетил ЛНР

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Фото: пресс-служба Промсвязьбанка
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Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочего визита в Луганскую народную республику посетил городской детский парк имени Щорса в Луганске и возложил цветы к мемориалу «Погибшим детям Луганщины».

Детский парк имени Щорса был реконструирован в конце 2023 года при поддержке ПСБ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратил внимание, что помимо основной деятельности, банк занимается важными социальными проектами. «Яркий пример — детский парк Щорса в Луганске, восстановленный при финансовой поддержке ПСБ и уже ставший местом притяжения луганчан», — отметил он.

По словам Фрадкова, во время визита были подведены итоги партнерства банка и региона за прошедший год и намечены новые направления взаимодействия. «В 2023 году ПСБ активно развивался на территории Луганской народной республики, поступательно масштабируя свое присутствие и повышая доступность финансовых услуг для жителей и бизнеса: за прошлый год мы вдвое увеличили офисную сеть, банкоматную расширили восьмикратно», — подчеркнул руководитель ПСБ.

Глава ЛНР, в свою очередь, заявил, что жители республики «долгое время были лишены доступа к полноценному банковскому сервису». «С приходом организации ситуация кардинально меняется. Банк постоянно работает над расширением офисной сети, банкоматов, количеством и качеством предоставления финансовых услуг», — отметил глава республики. Он добавил, что планы по развитию сектора на 2024 год — значительные.

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