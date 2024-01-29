В Европарламенте заявили о подрыве авторитета главы Евросовета Мишеля

Глава Евросовета Шарль Мишель отказом баллотироваться в Европарламент (ЕП) окончательно подорвал свой авторитет, унизил сам себя и теперь у него больше шансов в скором времени лишиться поста, заявил 29 января депутат ЕП из Нидерландов Михил ван Хогевен.

«Это было абсолютное унижение для председателя Мишеля, оно полностью подорвало имевшиеся у него остатки авторитета», — цитирует его издание Express.

По мнению политика, Мишель известен как слабый председатель, которого оттесняет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Главе Евросовета не хватает умений и харизмы для исполнения служебных обязанностей, добавил евродепутат.

«У него просто нет необходимой харизмы и квалификации, чтобы представлять самый важный орган Европейского Союза. А именно — чтобы представлять государства-члены и ЕС как межправительственную организацию», — подчеркнул Хогевен.

Он добавил, что Мишеля больше не воспринимают всерьез в каком-либо из институтов ЕС, при этом особо иронично выглядит то, что вырос шанс политика стать безработным.

О том, что Мишель отказался участвовать в выборах в Европарламент, стало известно 26 января. По данным Financial Times, отказ от участия в выборах политик связал с «крайней реакцией» и «личными нападками» на его намерение оставить пост ради кресла евродепутата.

Мандат политика завершается 30 ноября 2024 года. Ранее, 6 января, Мишель объявил, что летом досрочно оставит свой пост и примет участие в выборах в Европарламент. Таким образом, в случае отсутствия преемника председательство в порядке ротации могло перейти к Венгрии.

Выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.