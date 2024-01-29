На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

На парковках бывшего завода Volkswagen в Калужской области скопились тысячи новых автомобилей. Об этом 29 января сообщает Autonews.ru, опубликовавший фотографии машин с парковки предприятия.

По данным корреспондента издания, на площадках в северной части территории завода припаркованы кроссоверы Volkswagen с китайского рынка, Toyota RAV4, кроссоверы Chery, электромобили Avatr 11, минивэны GAC M8 и кроссоверы Audi, похожие на модель Q6, которые также выпускают в КНР.

Предприятие, расположенное в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой, было открыто в конце 2007 года. На заводе выпускали седаны Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссоверы Tiguan. Весной 2022 года завод ушел в простой, в мае 2023 года предприятие и российские активы Volkswagen Group приобрело ООО «Арт-Финанс», которое впоследствии было переименовано в ООО «АГР» (AGR Automotive Group).

Как уточняет Autonews.ru, «АГР» занимается в том числе импортом и дистрибуцией автомобилей по схеме параллельного импорта, преимущественно из Китая. Все вывески, указывающие на принадлежность завода к Volkswagen и Skoda, на предприятии уже сняли.

9 января губернатор Калужской области Владислав Шапша в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что производство машин на бывшем заводе Volkswagen в Калуге будет перезапущено в течение первой половины 2024 года. Обсуждение планов с новым промышленным партнером предприятия находится в финальной стадии, указал он.

18 января Autonews.ru сообщал, что территория бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном Поварово стала базой для хранения машин из Китая, которые привозят для новых покупателей.