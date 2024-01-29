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Юрист рассказала о возмещении материального ущерба при ДТП по вине коммунальщиков

Старикова: можно возместить материальный ущерб, если ДТП было из-за коммунальщиков
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмичёнок
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Юрист Екатерина Старикова 29 января рассказала «Известиям», что делать, если коммунальщики виноваты в повреждении вашего автомобиля.

«Снежная зима — период испытаний не только для пешеходов, но и для автомобилистов. Коммунальные службы из года в год не могут приспособиться к изменчивости погоды зимой и содержать дороги в надлежащем состоянии, а также своевременно очищать дома и придомовые территории от снега и наледи. Зимой автомобилисты могут пострадать не только в ДТП с другими участниками дорожного движения, но и от действий/бездействий коммунальных служб», — заявила она.

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Если в первом случае почти каждый знает, как вести себя при ДТП, то, как показывает судебная практика, немногие знают, как защитить себя и требовать возмещения материального ущерба, если в повреждениях автомобиля виноваты коммунальщики, отметила специалист.

«Для успешного разрешения дела необходимо придерживаться следующего алгоритма: осуществить подробную фото- и видеофиксацию происшествия. Фотографии необходимо делать под разными углами с привязкой к местности. Помните, чем лучше вы фиксируете обстоятельства происшествия, тем выше шанс получить компенсацию с виновника. Вызвать ГИБДД надо в случае, если ущерб был нанесен в момент движения вашего транспортного средства (наехали на глыбу льда, автомобиль попал в ледяную колею и столкнулся с другим автомобилем и так далее), и вызвать участкового в случае, если ущерб был нанесен в момент, когда вы не передвигались на автомобиле (падение сосулек, снега, наледи на припаркованный автомобиль). Постарайтесь найти свидетелей происшествия и запишите их данные», — сказала она.

После выполнения этих действий получите в ГИБДД (от участкового) документы по факту происшествия. Далее необходимо установить лицо, ответственное за надлежащее состояние дороги (это могут быть региональные дорожные службы и фонды, включая службы, обслуживающие только отдельный участок дороги, а иногда строительные и другие подрядные организации, производящие на соответствующем участке ремонтные или иные работы, а также управляющие компании, если ДТП произошло на придомовой территории), и обратиться с претензией о возмещении материального ущерба. В случае отказа в удовлетворении требований обращайтесь в суд, заявила Старикова.

«Отмечу, что успех взыскания денежных средств с причинителя ущерба напрямую зависит от собранных доказательств и установления причинно-следственной связи между материальным ущербом и действием/бездействием коммунальных служб. Так, двое жителей Республики Коми, попавших в ДТП на скользкой дороге, доказали факт причинения материального ущерба именно администрацией муниципального образования, которая была ответственна за надлежащую и своевременную уборку дороги от снега и наледи. Истцы настаивали на удовлетворении своих требований, указывая, что дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие ненадлежащих дорожных условий, а именно наличия на проезжей части зимней скользкости и колейности. Разрешая спор, суд исходил из того, что при наличии объективных доказательств вина ответчика доказана, и взыскал материальный ущерб с МО ГО «Сыктывкар» в пользу истцов в размере 507 500 рублей, а также судебные расходы в сумме 32 973 рублей», — рассказала юрист.

11 января вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов рассказал «Известиям», что самыми частыми проблемами водителей этой зимы стали столкновения с другими машинами (55%) и наезды на препятствия (21%).

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