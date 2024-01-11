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Названы самые частые проблемы автомобилистов в зимний период

Исследование: одной из частых проблем водителей зимой стали наезды на препятствия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Зимой растет число столкновений автомобилей на дороге. Доля таких случаев в зимний период более 55%, в то время как весной и летом всего 45–47%. Об этом 11 января «Известиям» сообщил вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Сложные погодные условия, например сильный снегопад или гололед, приводят к учащению ДТП и, следовательно, к росту страховых случаев. Самыми частыми проблемами водителей этой зимы стали столкновения с другими машинами (55%) и наезды на препятствия (21%), сообщил эксперт.

«Повреждения автомобиля на стоянке происходят зимой нередко, но при этом их доля уменьшается по сравнению с теплым сезоном (20% против 14%). Вероятно, это связано с тем, что под снегом становится труднее заметить типичные повреждения в виде царапин и сколов. Интересно, что доля повреждений из-за попадания в авто предметов (например, камней, вылетающих из-под колес) падает зимой почти в два раза — почти с 6% летом до 3,6% зимой. Это связано с более низкой средней скоростью в зимний период», — сказал Демидов.

В четыре раза возрастает доля обращений за технической помощью по запуску двигателя, причина — в разрядке аккумулятора. Больше чем в полтора раза (с 1 до 1,6%) вырастает доля повреждений из-за падения на авто посторонних предметов, например сосулек, добавил специалист.

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В конце октября автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов назвал основные правила вождения в снег. Он порекомендовал не превышать допустимую скорость, держать максимально возможную дистанцию от других автомобилей, сократить количество перестроений и не отвлекаться на мобильные устройства.

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