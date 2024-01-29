В Подмосковье проверили безопасность 19 аттракционов

Инспекторы Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области проверили 19 аттракционов за минувшую неделю. Нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию конструкций, выявлено не было, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 29 января.

По словам главы регионального минэкологии Тихона Фирсова, развлекательные средства в Подмосковье функционируют во все времена года. Какие именно проверялись аттракционы, не уточняется.

«Какие-то аттракционы к зиме уходят на покой, а какие-то, наоборот, обустраиваются, как, например, зимние горки и тюбинговые трассы. Все они нуждаются в своевременных проверках и допуске к работе перед началом сезона эксплуатации», — сказал министр, его цитату приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как напомнил глава ведомства, контроль за работой парков развлечений и обустройством зимних аттракционов является гарантией безопасности и здоровья жителей и гостей региона.