Боевую часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника обезвредили

Боевую часть беспилотника, атаковавшего нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, обезвредили. Об этом 29 января сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», — сообщил он в Telegram.

По его словам, угроза безопасности топливо-энергетического комплекса в регионе нейтрализована. Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме.

Ранее в этот день система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратила атаку беспилотного летательного аппарата на предприятие «Славнефть-ЯНОС». Пострадавших не было, пожара не произошло.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав «Славнефти», остается одним из крупнейших в России по производству продуктов нефтепереработки.