Система РЭБ предотвратила атаку беспилотника на НПЗ в Ярославской области

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ярославского нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» предотвратила атаку беспилотника, пострадавших нет. Об этом сообщил 29 января губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Других подробностей Евраев не привел.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании «Славнефть». Предприятие остается одним из крупнейших в России по производству продуктов нефтепереработки.