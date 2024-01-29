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Ученый отверг вероятность магнитных бурь после вспышки высокого класса на Солнце
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Ученый отверг вероятность магнитных бурь после вспышки высокого класса на Солнце

Ученый Язев: в ближайшие дни магнитных бурь ожидать не следует
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев 29 января заявил в беседе с «Известиями», что магнитных бурь не ожидается после сегодняшней вспышки высокого класса на Солнце.

«После многодневного перерыва, когда солнечные вспышки были только слабые, активная область №13559 произвела сильную вспышку рентгеновского класса М6.7 (вспышки условно считаются сильными, начиная с уровня М5.0). Но это событие произошло тогда, когда указанная активная область находилась у западного края солнечного диска. Это означает, что выброс с высокой степенью вероятности пройдет мимо Земли, и никакой магнитной бури не будет. Чтобы произвести магнитную бурю на Земле, Солнцу нужно не только «выстрелить», но и попасть. Сейчас на диске Солнца нет крупных групп пятен, и это значит, что в ближайшие дни магнитных бурь ожидать не следует, магнитная обстановка будет спокойной», — сказал он.

14 декабря ученые фиксировали самую мощную вспышку на солнце за последние шесть лет. Последний раз подобная по силе активность наблюдалась в 2017 году.

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