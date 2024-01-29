Ежегодный карнавал стартовал в Венеции

В Венеции начался традиционный карнавал. Торжественное открытие прошло на Гранд-канале, передает телеканал «Известия». В водном параде приняло участие около 100 лодок. На красочное шоу прибыли многочисленные туристы. 2024 год посвящен Марко Поло — купцу и путешественнику. В программе — уличные представления по всей Венеции. Также гости и участники карнавала отметят китайский Новый год. Балы и маскарады будут проводить до 13 февраля. Фестиваль впервые за несколько лет проходит без пандемийных ограничений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.