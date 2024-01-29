Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье
Микроавтобус опрокинулся во время движения по федеральной трассе в Оренбургской области. Два человека получили смертельные травмы.
Авария произошла 29 января на трассе М-5 «Урал» у села Донское. По данным РИА «Оренбуржье», 51-летний водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением при движении в сторону Оренбурга и допустил опрокидывание транспортного средства. Смертельные травмы получили два пассажира. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Еще одна серьезная авария произошла 28 января в Оренбурге. На проспекте Братьев Коростелевых водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами Subaru и Lada Niva. Травмы получили женщина и девятилетний ребенок, которые находились на пассажирских местах Subaru. Об этом пишет «Урал56.Ру».
В Свердловской области утром 29 января у автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда, лопнуло колесо. Транспортное средство оказалось на встречной полосе и столкнулось с легковушкой. От удара машины слетели в кювет. Водитель и два пассажира легковушки погибли. Тренер команды умер по дороге в больницу.