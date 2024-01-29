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СК начал проверку после ДТП с автобусом детской хоккейной команды на Урале

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Фото: ТАСС/пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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Следователи начали проверку по факту аварии с автобусом детской команды по хоккею в Свердловской области, в результате которой погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля поступило утром 29 января. По этому факту Следственным комитетом по Свердловской области организовано проведение проверки по статье Уголовного кодекса «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сказал представитель ведомства.

Помимо четырех погибших в результате ДТП получили травмы несколько детей, им оказывают медпомощь. Количество пострадавших в СК не назвали.

В рамках проверки следователи проведут мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося, в том числе осмотр места происшествия и опросы очевидцев и пострадавших. Также сотрудники СК истребуют документацию о техническом состоянии автобуса и оказании услуг по перевозке пассажиров.

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О гибели четырех человек в результате ДТП с автобусом, который перевозил детскую хоккейную команду в Свердловской области, стало известно ранее в этот день. Предварительно, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара оба транспортных средства съехали в кювет.

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Позже стало известно, что тренер команды умер по дороге в больницу от полученных тяжелых травм. По предварительным данным, в автобусе находилось 18 детей от 15 до 16 лет, а также тренер и водитель.

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