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Адвокат рассказала, в каких случаях можно получить отцовский капитал

Адвокат Калинина: в ряде случаев отцы могут получить материнский капитал
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Адвокат, управляющий партнер международной юридической компании Legal World, посол Мира UPF ООН Ирина Калинина 29 января рассказала «Известиям», что такое отцовский капитал, кому он положен, и как его использовать.

«В Российской Федерации никакого отдельного «отцовского капитала» не существует. В действительности есть лишь один материнский капитал, который в некоторых определенных законом случаях могут использовать и отцы детей. В соответствии с российским законодательством, отцы детей получают возможность использования средств материнского капитала в нескольких четко прописанных в законе случаях», — сказала она.

Первое основание — получение отцом или усыновителем выплат по материнскому капиталу при отсутствии матери. Так, если мать ребенка умерла, либо отказалась от ребенка в роддоме, отец или усыновитель ребенка имеют право на получение материнского капитала. Также правом на получение капитала обладает единственный усыновитель. Второе основание — лишение матери родительских прав. Если материнский капитал не был ею до этого использован, а дети остаются с отцом, и он не лишен родительских прав.

«Если отец хочет получить сертификат материнского капитала самостоятельно, при живой или не отказавшейся от детей матери, ему придется добиться лишения ее родительских прав. Сделать это весьма сложно, учитывая, что российские суды идут на такой шаг в исключительных ситуациях, например — при доказанном злоупотреблении матери алкоголем и наркотическими веществами, совершении преступлений против детей, психической неадекватности и лишении дееспособности», — сообщила Калинина.

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Адвокат отметила, что, если семьей с детьми был получен материнский капитал до смерти или лишения матери родительских прав, мужчина уже не сможет претендовать на возможность получения сертификата. Однако если материнский капитал не был израсходован до конца, то оставшуюся часть государственной выплаты переведут на счет мужчины, с которым остались дети.

Надо уточнить и критерии получения мужчиной материнского капитала, подчеркнула специалист. Во-первых, мужчина должен являться биологическим отцом всех детей, либо их усыновителем. Во-вторых, он должен находиться в официально зарегистрированном браке с матерью детей, имеющей право на получение материнского капитала.

«Получение отцом материнского капитала при соблюдении вышеперечисленных критериев осуществляется посредством подачи заявки на сайте «Госуслуги». В системе всё равно будет использоваться название «материнский капитал», поскольку название «отцовский капитал» в российском законодательстве не фигурирует. Вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт или иной удостоверяющий личность документ, свидетельство о рождении ребенка или об его усыновлении, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав или ее ограничении в родительских правах. Потратить материнский капитал отец может на улучшение жилищных условий семьи, оплату образования детей. Но мужчина не может направить материнский капитал на формирование накопительной части пенсии, в отличие от женщин, таким правом обладающих», — объяснила Калинина.

Есть и еще одно важное отличие — если мать ребенка должна иметь гражданство РФ для получения материнского капитала, то если материнский капитал получает отец детей-граждан РФ, то ему не обязательно обладать российским гражданством самому, заключила адвокат.

В ноябре 2023-го депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что сумма материнского капитала в соответствии с российским законодательством повышается ежегодно с учетом инфляции. Она отметила, что с 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен почти до 631 тыс. рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тыс. рублей на второго ребенка. По предварительным расчетам, к 2026 году он может превысить 1 млн рублей.

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