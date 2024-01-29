Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за негатив в мемуарах

Американская певица Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за негативные утверждения о нем в своих мемуарах «Женщина во мне». На это 29 января обратила внимание газета Daily Mail.

«Я хочу извиниться за некоторые вещи, о которых писала в своей книге. Если я задела кого‑то из дорогих мне людей, мне очень жаль. Я также хочу сказать, что в восторге от новой песни Джастина Тимберлейка «Selfish». Она такая классная!» — написала певица в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом журналисты напомнили, что в мемуарах Спирс содержится множество обвинений в адрес ее бывшего партнера, с которым они встречались в начале 2000-х годов. В частности, певица утверждает, что во время отношений с Тимберлейком она забеременела, однако он настоял на аборте.

Мемуары Бритни Спирс вышли 24 октября 2023 года. Их выпустила компания Gallery Books. О том, что стартовал предзаказ книги, певица сообщала еще 11 апреля прошлого года. Тогда же источник из издательства Simon & Schuster назвал мемуары певицы «предельно честными» и написанными «от чистого сердца».