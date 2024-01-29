Губернатор Ярославской области Евраев: система РЭБ остановила атаку БПЛА на НПЗ

В Ярославской области система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратила атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на нефтеперерабатывающий завод. Об этом 29 января сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Системой РЭБ нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы», — указал Евраев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших в результате атаки нет, возгорания не произошло.

Завод «Славнефть-ЯНОС», построенный в 1961 году, находится на окраине города у федеральной трассы М-8 «Холмогоры». С 1995 года предприятие входит в состав «Славнефти» и остается одним из крупнейших в РФ по производству продуктов нефтепереработки.

В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что средства РЭБ России нейтрализовали БПЛА на территории Неклиновского района региона. В результате падения беспилотника и детонации взрывного устройства были частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере, который в настоящий момент не работает и находится на консервации. Пострадавших нет.

Также в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила БПЛА самолетного типа в Брянской области. В ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.