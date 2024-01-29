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В Ростовской области средствами РЭБ РФ нейтрализован беспилотник

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России утром нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории Неклиновского района Ростовской области. Об этом 29 января сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет», — уточнил Голубев в своем Telegram-канале.

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Также в этот день в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила БПЛА самолетного типа в Брянской области. В ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

До этого Голубев сообщал о двух сбитых БПЛА в Ростовской области 11 января. Беспилотники самолетного типа были сбиты средствами ПВО над территорией Каменского района. В результате падения обломков дронов пострадавших не было, отметил губернатор.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.

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