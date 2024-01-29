В Ростовской области средствами РЭБ РФ нейтрализован беспилотник
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России утром нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории Неклиновского района Ростовской области. Об этом 29 января сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет», — уточнил Голубев в своем Telegram-канале.
Также в этот день в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила БПЛА самолетного типа в Брянской области. В ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.
До этого Голубев сообщал о двух сбитых БПЛА в Ростовской области 11 января. Беспилотники самолетного типа были сбиты средствами ПВО над территорией Каменского района. В результате падения обломков дронов пострадавших не было, отметил губернатор.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.