Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Брянской области

В Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее, 28 января, российская ПВО сбила над Белгородской областью снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». О пострадавших не сообщалось.

26 января МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.