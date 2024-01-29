ФСБ пресекла контрабанду золота на сумму более 111 млн рублей

Федеральная служба безопасности РФ пресекла контрабанду золота стоимостью более чем 111 млн рублей в столичном аэропорту Шереметьево, сообщили в понедельник, 29 января, в пресс-службе ведомства.

Груз нашли у мужчины, который пытался покинуть Россию. В его ручной клади лежало 25 слитков аффинированного золота общим весом более 36 кг. В результате контрабандиста задержали, а золото было изъято. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы.

«Задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в ФСБ.

Отмечается, что изъятые слитки обращены в доход государства.

Ранее, 20 января, сотрудники ФСБ пресекли в Белгородской области контрабандный канал поставки на территорию Украины комплектующих к самоходной артиллерийской установке (САУ) «Гвоздика». В отношении гражданина Украины было возбуждено уголовное дело.