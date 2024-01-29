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На Украине обесточивают Харьковскую область для принудительной эвакуации людей

Марочко: Харьковскую область обесточивают для принудительной эвакуации людей
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Фото: Global Look Press/Mykola Tys
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Украинские власти для ускорения принудительной эвакуации жителей Харьковской области отключают от электроснабжения целые районы региона. Об этом заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале 29 января.

«На севере и западе Харьковской области украинская администрация приняла решение отключать целые районы от энергоснабжения, тем самым вынуждая мирное население покидать свое жилье», — написал он.

Также, по словам военного эксперта, обесточивание населенных пунктов позволяет перенаправлять высвободившиеся мощности для военных предприятий, где есть дефицит электроэнергии.

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Ранее, 25 января, Марочко рассказывал, что в Харьковской области украинские власти создают невыносимые условия жителям региона, которые отказались от эвакуации. Администрация не выдает жителям пенсии и социальные выплаты. В некоторых районах жители остаются без горячей воды, газа и электричества, в том числе не работают государственные учреждения. Кроме того, Вооруженные силы Украины размещают тяжелое вооружение и бронетехнику рядом с жилыми домами, расположенными рядом с линией фронта, рассказал эксперт. Также он отметил, что местные власти призывают людей к переезду вглубь страны, обещая «все блага цивилизации».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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